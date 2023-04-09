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浩角翔起經營頻道3年　從發不出薪水到「年收破千萬」

▲浩角翔起經營頻道3年，從發不出薪水到年收破千萬。（圖／《鬧著玩》提供）
▲浩角翔起經營頻道3年，從發不出薪水到年收破千萬。（圖／《鬧著玩》提供）

記者侯家瑜/綜合報導

浩角翔起自己投資的網路頻道《鬧著玩》，剛開沒多久就因疫情而打亂計畫，日前還慘遭網路駭客駭入頻道，幸好3天內救回頻道，讓所有股東大呼「好加在」。浩角翔起苦心經營頻道3年，從沒有辦公室、發不出薪水的遊牧民族，到現在有了小小辦室，還成了年收破千萬的小公司，日前他們第一次舉辦公司內部的員工旅遊，首站便選擇香港。

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睽違3年再度踏上香港，一出海關就看見浩角翔起萬年粉絲特地前來接機，讓2人又驚又喜，浩子說：「疫情讓人們回到初心，讓人珍惜所有的一切，可以再一次重新接觸世界很感恩。」阿翔則說：「又再次可以喝絲襪奶茶、吃菠蘿包，在香港街頭大跳郭富城舞蹈很幸福，不管是飲茶、又細又綿的粥、煲湯、打邊爐，又重回大家的記憶。」

▲浩角翔起睽違3年再度踏上香港。（圖／《鬧著玩》提供）
▲浩角翔起睽違3年再度踏上香港。（圖／《鬧著玩》提供）
除了美食，這次浩角翔起還特地到賽馬場，首次體驗賽馬下注的刺激，更開玩笑表示要把去年營利一次押注、圖個大翻身，所有成員還玩了賽馬場的全新活動區《騎者練成》，體驗騎師賽馬過程，激烈的競賽讓所有人直呼太累。為了激勵所有員工的士氣，浩角翔起特地搭乘全新第六代纜車，上太平山山頂舉辦員工表揚大會，頒獎前還特地走一趟太平山環迴步道，用整座港島最美的風景，鼓舞頻道繼續向上爬。

但整趟旅遊卻發生了一件事，讓阿翔直呼回台灣一定要開股東會議檢討，原因是他們在港島最美的高空酒吧，拍攝可以一邊喝酒、一邊欣賞維多利亞夜景的時候，因為景緻氣氛實在太迷人，浩子和製作人一時喝得太開心多點了2瓶紅酒，酒錢竟高達一萬多台幣，這阿翔驚呼：「喝酒絕對是本社最大危機，回去必須要好好開股東會議，必須設計機制，好好控制預算！」

▲浩角翔起享用香港美食。（圖／《鬧著玩》提供）
▲浩角翔起享用香港美食。（圖／《鬧著玩》提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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