浩角翔起經營頻道3年　從發不出薪水到「年收破千萬」

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除了美食，這次浩角翔起還特地到賽馬場，首次體驗賽馬下注的刺激，更開玩笑表示要把去年營利一次押注、圖個大翻身，所有成員還玩了賽馬場的全新活動區《騎者練成》，體驗騎師賽馬過程，激烈的競賽讓所有人直呼太累。為了激勵所有員工的士氣，浩角翔起特地搭乘全新第六代纜車，上太平山山頂舉辦員工表揚大會，頒獎前還特地走一趟太平山環迴步道，用整座港島最美的風景，鼓舞頻道繼續向上爬。
但整趟旅遊卻發生了一件事，讓阿翔直呼回台灣一定要開股東會議檢討，原因是他們在港島最美的高空酒吧，拍攝可以一邊喝酒、一邊欣賞維多利亞夜景的時候，因為景緻氣氛實在太迷人，浩子和製作人一時喝得太開心多點了2瓶紅酒，酒錢竟高達一萬多台幣，這阿翔驚呼：「喝酒絕對是本社最大危機，回去必須要好好開股東會議，必須設計機制，好好控制預算！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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