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赴韓短租25天！中國客「耗費120噸水資源」　屋主找嘸人

▲韓國媒體指出，一對中國旅客入住首爾當地民宿期間，疑似因想退房遭拒，刻意耗費民宿水電、瓦斯等資源，浪費將近120公噸水資源以及新台幣兩萬元的電費、天然氣費。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國媒體指出，一對中國旅客入住首爾當地民宿期間，疑似因想退房遭拒，刻意耗費民宿水電、瓦斯等資源，浪費將近120公噸水資源以及新台幣兩萬元的電費、天然氣費。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國政府在今年2月恢復對中國遊客的短期簽證，此前針對中國疫情數據不明確的限制措施一度引發北京當局不滿。不過就在取消雙邊旅遊限制之後，韓國媒體近期指出，有中國遊客入境遊玩並短租一間民宿月餘，因為入住前想退房遭屋主拒絕，竟惡意耗費屋內水電、瓦斯，一共用掉120公噸水資源以及將近新台幣兩萬元的電費和天然氣費。

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根據韓媒《朝鮮日報》報導，中國一對遊客今年3月6日藉由 Airbnb 平台在首爾麻浦區短租一處民宿，租期為25天。不過就在租約只剩4天就要結束時，房東卻突然收到天然氣公司詢問家中是否有管線外洩的情況，當屋主檢查過後才發現，這對中國遊客入住期間竟惡意用掉84萬韓元（約新台幣1.93萬元，人民幣4384元）的電費和天然氣費以及超過120公噸的水資源。

屋主透露，其中天然氣耗費量高達平常的五倍，花費佔了64萬韓元（約新台幣1.47萬元），消耗120多噸的水資源更是得「6天不關水」才辦得到。屋主檢查監視設備後才發現，原來這兩名遊客根本只在民宿待了5天左右，將行李全帶走之前刻意將屋內電暖器、電燈與水龍頭等設備全數打開，每隔三天左右才回來屋內檢查狀況，花了五分鐘確保「狀況無虞」後就離開。

該名屋主指出，入住前3、4天租客曾向詢問是否可以取消訂單，但在屋主拒絕後對方就更換了 Airbnb 平台上的照片，屋主向媒體批評該旅客的惡意行為，同時希望 Airbnb 平台能夠協助向對方求償，但平台方回應指出，由於租客實際上並無損毀房屋情事，這起糾紛必須由屋主直接和租客溝通解決，無奈這2名中國遊客已經出境，不僅媒體完全聯繫不上，屋主也求助無門。

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