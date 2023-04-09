張惠妹擋不住小S！下令工作人員「別給她麥克風」

張惠妹《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》高雄站今（9）日舉行，讓天后又愛又害怕的小S，在現場沒有音樂的情況下，仍可以即興熱舞，阿妹忍不住笑說：「我還有跟工作人員說不要給她麥克風，還可以這樣哎。」緊接著帶來《姊妹》，小S和A-Lin也在台下跟著大聲唱和，全情投入這場沉浸式最強派對。
記者羅凌筠/台北報導
阿妹在台上說：「哇！今天已經是第7場，oh my god.其實這麼早開演一直很不習慣，之前都會笑說我還沒醒，等到醒來已經要結束了，但我一直都狀況不錯喔。」語畢，全場歡呼聲連連，阿妹有感而發地表示，辦那麼多場演唱會最大是精神上的壓力，每天早上驚醒怕自己發不出聲，但當從升降台登場，看到滿座的觀眾，整個力量都來了。
今晚的座上嘉賓許多，阿妹表示，「今天我很開心，來了很多朋友給我加油，第一個介紹有位很重要，多年前帶我到美國製作專輯，今天也有唱到，好久不見的陶喆。」還不忘幽默問：「製作人我這樣唱還可以嗎？」
除了阿妹超美超辣造型，以及精湛演出，還有每天下午即拍即剪的ASMR高雄日記《愛是唯一》，由10人小組的拍攝團隊，每天開會討論，不斷調整採訪觀眾的方式以及精進拍攝剪接的技術，為求能快、狠、準的在當日演唱會上感動呈現，場場完成不可能任務的團隊也開玩笑表示，「搏命演出的血淚之作！」
關於愛的故事，一則則動人的篇章，更成為每晚備受期待的催淚彩蛋，阿妹感性表示，「我們都是每一天現場補捉，是在當天喔，每一天的主角都不一樣，我在後台換衣服時其實很想到觀眾席來看，但是沒關係，我會把影片留下來，之後慢慢看，這是我們在高雄的印記、一個回憶，大家真的很棒。」