ATM幾點可以領6000？「最多人問8QA」懶人包　據點一鍵查

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今（10）日起開放ATM領現，不用等天亮上班，自凌晨0時起，一路開放至10月31日止，24小時全天候提供民眾領取現金，且跨行領取無需手續費。
📌Q：銀行ATM據點有哪些？
共有15家金融機構（台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、國泰世華 、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、中華郵政），只要ATM貼有「橘色識別貼紙」，就能領取6000元。
📌Q：可以查領6000最近的ATM位置地點嗎？
LINE推出「全民普發ATM地圖」，可一鍵查詢離自己最近的指定ATM機台。也能切換地點，幫親友長輩查找最近的ATM，4步驟搞定。
1、點選列表畫面左上方的地區欄位
2、在搜尋欄位中輸入想查詢的區域，例如「內湖區」或地址
3、系統會查找附近的ATM
4、點選右上方分享鍵，將鄰近的ATM資訊分享給親友
🟡全民普發ATM地圖：https://u.lin.ee/sLXd0AQ/czvn（點此連結）
📌Q：ATM領6000要準備什麼？
必備三樣東西：
1、提款卡
2、身分證字號或居留證號
3、本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號
📌Q：健保卡卡號怎麼查詢？
在健保卡正面左下角的12位數字，就是健保卡卡號。除了從卡片外觀察看，只要本人或家人健保卡有綁定在手機上，也可以用手機透過《全民健保行動快易通》App，利用「健保櫃檯」中「健保卡狀況及領卡紀錄」功能，隨時查看本人或家人的健保卡卡號。
📌Q：ATM領六千要登記嗎？
不用登記，直接到機台就可隨時領取，只有選擇「登記入帳」才需要上網登記。財政部也推出新版登記入帳2.0，4月11日起只要在當天18時前完成登記，經系統檢核帳號資料無誤，當天就能領到錢。
📌Q：13歲以上如何領6000？
13歲以上少年可透過登記入帳、ATM領現、郵局領現3種管道領取6000元。只要年滿13歲且有提款卡，就能用自己的提款卡到ATM領現。若沒有自己的提款卡，得等4月17日起才能帶健保卡到郵局臨櫃領取。
📌Q：7-11 6000放大隨取卡是什麼？
7-ELEVEN自4月10日起推出「6000元放大隨取卡」預購，必須使用「ATM領現」小白單預購，加碼送1000元，等於可使用7000元面額，無限期在全台7-11門市折抵消費。