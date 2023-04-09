特斯拉與上海再簽約！海外首座儲能超級工廠 2024年投產
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）昨（8）抵達中國進行訪問，預計10日前往特斯拉上海超級工廠視察。《新華社》指出，特斯拉宣布與中方簽訂在當地建造「儲能超級工廠」的合約。這座超級工廠未來將生產特斯拉旗下的超大型商用儲能電池，估計2024年第2季投產，也是該公司在美國本土以外的首個儲能超級工廠。
國際中心楊智傑／綜合報導
《彭博社》、《新華社》等媒體指出，特斯拉預計在上海建立「儲能超級工廠」（Megapack）並於今與中國上海自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會簽約，該儲能超級工廠規劃生產超大型商用儲能電池，初期規劃年產商用儲能電池可達1萬台，儲能規模近40GWh，產品提供範圍覆蓋全球市場。
特斯拉指出，這座「儲能超級工廠」將有助於不斷豐富能源整合解決方案與全球布局，未來特斯拉還將在中國投入更大精力；而特斯拉全球副總裁陶琳則說，特斯拉上海超級工廠已實現超過95%的產業鏈本土化率，特斯拉希望與中國產業夥伴「一起在世界舞台詮釋『中國製造』的強大韌性」。
上海自貿區臨港新片區管委會高科處長陸瑜表示，上海引入特斯拉超級工廠後，智慧型新能源汽車產業已成為臨港新片區第1個千億級產業集群。而這項儲能超級工廠的落地，將有望再造1個千億級產業集群。
上海市政府副秘書長莊木弟則表示，5年前，特斯拉上海超級工廠項目創造了全球矚目的「上海服務、臨港速度」，助力上海成為新能源汽車產業發展的新高地，上海市政府副秘書長莊木弟則說，這次落地簽約的特斯拉儲能超級工廠項目，將成為推動上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型的重要力量。