NBA／湖人補強禁區簽下T.Thompson 曾和詹皇一起奪冠
升級陣容永遠不嫌晚，雖然洛杉磯湖人本賽季只剩下一場比賽，但根據ESPN記者Dave McMenamin報導，球隊將簽下2名球員，其中一人是昔日和LeBron James一起奪下過總冠軍的大前鋒Tristan Thompson。
記者黃建霖/綜合報導
Thompson巔峰時期是一名進攻籃板能力出色的靈活內線，不過32歲的他本季還沒有在NBA聯盟中打過球，如今回歸可能是球隊要為目前主要以五號位身分出賽的Anthony Davis，找來一名可以幫他分擔禁區肉搏消耗的球員。
此外，Thompson和James的交情很深，兩人同為2016年克里夫蘭騎士奪得隊史首冠的主力成員，他的冠軍經驗以及和詹皇的友誼，可能是湖人簽下他的重要原因。
另一筆簽約則是Shaq Harrison，他的到來為湖人提供了另一名外線防守者，也有一定的三分球能力，他可能會是球隊在Dennis Schroder出現傷病狀況的一個備胎。
而為了完成簽約，湖人裁掉了曾經在台灣職籃P.League+打過球的Davon Reed。雖然很難想像這兩人的加入，能夠為湖人產生多大實質的戰力加成，但有人能充當「保險」，對於想在季後賽有所做為的球隊，應該也是必要的。