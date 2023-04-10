UVL／林書荷「小牛」上身北市大三連霸　甘可慧膺MVP

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今天在中原大學收兵，另役高雄師大3：1力克中正大學，連三年季軍。今年公開女一級前四名和去年一模一樣，都是臺北市大、臺灣師大、高雄師大和中正大學。
連續三年在冠軍戰對決，加上兩隊也都是企業排球聯賽球隊，臺北市大和臺灣師大對彼此打法都相當熟悉，北市大出動大批加油團，在現場用喊聲和熱舞帶動氣氛，馬上把中原大學變成主場。
臺北市大球員也沒讓熱血球迷失望，有四位攻擊手得分上雙，186公分的甘可慧得15分最佳，林書荷和蔡沁瑤都拿14分，陳潔11分，在攻擊得分54：34，柴火很旺的情況下，以25：19、19、16毫無懸念勝臺師，寫三連霸。
其中林書荷身高僅170公分，但彈性過人、滯空時間長、球質重，加上攻擊手腕相當靈活，讓對手措手不及，防守反應也是一流，問北市大教練「小牛」鄧衍敏，是否在她身上看到以前的自己？「小牛」點頭如搗蒜說：「有欸！」
對於球員精采演出鄧衍敏高度肯定。「大家變好強，我都變她們粉絲了，連163公分的陳潔，都把逾170公分的對手打得不要不要的，甘可慧和林書荷也打出經典一役。」
鄧衍敏表示，領導能力也很到位的林書荷加入後，讓少了廖苡任和張芷瑄兩員大將的北市大添活水。「看到個人能力不是最強的北市大，變很強的團隊，真的很開心。」
連三年拿到季軍的高雄師大教練陳膺成說：「決賽這兩天吳佩茹和林蕎安攻擊火力比較沒有發揮，還好李子嫣跳了出來，在快攻和背飛有很棒的表現。今天季軍戰自由球員的防守、接發球都很到位，中間手的攔網也比昨天好很多。」
前極速超跑隊林書荷大學唸國立體大適應體育系，由於攻讀的科系無法報考專任教練，選擇到北市大繼續攻讀競技碩士班，改披臺北鯨華戰袍征戰企業排球聯賽，也首度代表臺北市大打大專排球聯賽。
去年9月進北市大的林書荷說：「一開始打得不大順，但我們在比賽中學習，專注做好該做的每件事，大家一起喊聲，拼勁比複賽時好很多，就是有時分數拉開時，專注力會有些跑掉。」