UVL／國北教大「罐頭」周冠宇徒嘆奈何　彰師大奪季軍

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首局彰化師大從24：19被追到24：23只領先一分，在國北教大一記發球失誤下25：23笑納局點，第二局前半段打得難分難解，黃祈鈞藝高人膽大單挑國北教大「罐頭」周冠宇，不僅成功攔下還得分，讓全隊士氣大振，25：20再下一城。
無路可退的國北教大第三局展開絕地大反攻，看板球星周冠宇、雷諾攻防迭有佳作，從3：6追成10：10，隨後雖超車成功但比分拉不開，數度平手至21：21，此時周冠宇好球連發，最後在李元攻擊得分下以25：23扳回一城。
第四局戰況依舊很虐心，18：18後國北教大雷諾再度挺身而出，在彰化師大發球失誤後25：22再下一城，將戰線延長到決勝局，讓國北教大球迷嗨到不行，決勝局彰化師大黃士展「太陽神」再上身，率隊以15：12有驚無險守住最後勝利。
此役彰師大黃祈鈞得21分最佳，陳恩得16分次之，黃士展10分。大二的黃祈鈞說，賽前就有特別研究周冠宇的打法。「第一次單抓攔到周冠宇的球時，我自己嚇一跳，超開心的，後面就愈攔愈有信心。」
碩一的「小胖」黃士展表示，四強輸球後自己心態比去年調整得好，用更健康的心態面對季軍戰。「學弟很棒，我只是在他們需要幫助時貢獻一點心力，明年我重心放學業，把舞台交給學弟，謝謝焦璿誠陪我打完這場UVL告別作。」
碩二的「焦焦」焦璿誠和黃士展的規畫一樣，至於季軍戰為何沒上場？「焦焦」說：「因為身體有點疲勞，狀況不好，學弟表現超棒的，攔網、防守都很好，大家都很享受這場比賽。」
彰化師大教練黃健倫說：「今天致勝關鍵在攔網、防守反攻做得很好、發球壓迫性有，中間發球和攔網一度遇亂流，感謝大學長黃士展關鍵時刻傳承經驗給學弟，陳恩得、黃祈鈞、林韋翔、陳玠廷、莊子恒、吳國強也都表現得很好。」
國北教大雖落敗，但周冠宇拿下全場最高29分，套句球迷說的：「中原大學下大雨了，下了周冠宇！」心態進階了的周冠宇坦然面對輸球。「我們沒有打很差，今天我們真的是一個團隊一條心，大家都很享受比賽。」他說。