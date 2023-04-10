網球／侯傑恩單打四連霸　毛冠淮勇奪14歲組雙料冠軍

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即便先在單打賽場一較高下，隨後毛冠淮聯手歐子毅征戰雙打賽場。一日兩戰的他們，最終一盤未失奪冠，並在決賽擊敗黑馬組合廖大鈞／彭楷程，毛冠淮也勇奪雙料冠軍的殊榮。
賽後談到這場歷時超過2.5小時的大戰，毛冠淮坦言，由於兩人是同班同學、平時也都接受相同的教練團指導，因此雙方對於彼此的球路及比賽策略都相當熟悉，他認為此役勝負關鍵在於—誰能在心理層面取得優勢。至於全程坐在場邊觀賽的毛冠淮母親則笑稱：「他就像是在和鏡子打球！」
相較前場賽事戰況膠著，接著進行的16歲組男單決賽則呈現一面倒的情勢。第3種子陳冠守自開賽起一路主導戰局，最終比數6-1、6-2扳倒該組頭號種子王彥珺。陳冠守自認本戰臨場發揮出色，使得戰況能依照自己的節奏發展，而這也是他繼2020年勇奪12歲組雙料冠軍後，再度於OPI盃封王。陳冠守也表示，在結束下週的全國中等學校運動會後，他會改以ITF的國際青少年網球賽事為主，期許未來能站穩國際舞台。
18歲男單決賽，第2種子侯傑恩以6-4、6-4力退第6種子蔡右承。侯傑恩過去三年稱霸美傑仕OPI盃男單賽場，分別勇奪一座14歲男單冠軍和兩座16歲男單冠軍，本次成功完成另類「單打四連霸」。侯傑恩賽後笑說：「希望明年可以五連霸！」並展望下週開打的全中運，「希望個人賽也可以連霸，目標一盤未失。」
侯傑恩和蔡右承私交甚篤，對於彼此打法相當熟悉，先前曾一同出國參加ITF青少年賽事，在雙打賽事攜手，寫下四連冠的絕佳成績。蔡右承說道：「我們兩個打法互補。」侯傑恩說：「之後如果打職業賽，會想一起搭雙打。」兩人賽後惺惺相惜，談到蔡右承身為高三畢業生，生涯最後一次參加青少年賽事，侯傑恩除了獻上祝福，更霸氣直言：「我要請客，帶大家去全聯超市」，展現「場上是對手，場下仍是好朋友」的絕佳交情。
18歲女單四強部分，去年16歲女單冠軍蔡宇甯以6-2、6-4擊敗好友賴芃妤，連續三年挺進單打決賽，近兩年拿下14和16歲女單冠軍，將挑戰另類「三連霸」。談到明日決賽，蔡宇甯笑道：「平常心，盡力就好！」
另一場四強則由頭號種子林芳安和萬奕彣上演「三民高中學姊妹對決」，學姊林芳安靠著個人豐富經驗，以6-4先搶下首盤。第二盤風雲變色，對手萬奕彣迅速取得5-1領先，不過林芳安苦苦追趕、連下四局，反倒以6-5超車，接下來卻連輸兩局，失掉第二盤。丟掉第二盤後，林芳安選擇廁所暫停，調整個人節奏，「上個廁所，洗個臉，把不好的氣排掉，整理好自己再回去。」最終林芳安成功扭轉氣勢，以6-4、6-7(5)、6-3技壓學妹萬奕彣，連續三年挺進18歲女單決賽。
談到去年爭冠失利，今年更帶傷上陣，林芳安賽前只給自己不要再受傷的目標，直言沒有壓力：「拚完OPI盃和全中運這些有意義的賽事，接下來要好好休息。」林芳安和蔡宇甯曾一同出國參加ITF青少年賽事，並拿下兩座雙打冠軍，蔡宇甯認為林芳安是相當可敬的前輩和對手，「芳安本來就很強，所以可以放開打。」林芳安補充道：「宇甯也是很厲害的選手，我不會因爲她小我三歲就太大意，因為球是圓的。」
16歲女單準決賽，頭號種子黃奕晴以6-2、6-3擊敗潘巧淳，鄭安潔則以6-2、6-0力退林郁晨，兩人將於明日上演雙打隊友鬩牆戲碼。面對雙打搭檔將互爭單打桂冠，黃奕晴與鄭安潔不約而同表示，會以平常心看待這場單打決賽，並且預期以雙方實力而言，勢必會形成一場戰況膠著的對決。