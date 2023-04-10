李坤城大腸癌逝世！醫曝3類人危險 「7徵兆」恐已中後期
台灣知名作詞人李坤城與林靖恩相差40歲的「爺孫戀」廣受討論，不過兩人力抗眾人眼光結為連理，近日卻傳出李坤城在8日晚間病逝的消息，林靖恩不久證實，享壽66歲，死因是癌症大腸肝骨轉移。臺安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純說明，大腸癌連續15年位居癌症榜首，同時男性比女性高居1.5倍機率罹患，50歲以上者、長期抽菸、喝酒及自覺飲食習慣不好的這三類人需特別注意。
記者李惠婷/綜合報導
黃郁純醫師在臉書解釋，細胞的癌化並非瞬間形成，通常可歸類為年齡增長、飲食及生活習慣、遺傳和細胞數量愈多愈容易有癌化趨勢等。如同菸抽多易患肺癌，檳榔咀嚼久易有口腔癌，給予該部位刺激越多，該區域細胞似乎就更容易癌變，所以當每日攝取過多添加劑、致癌物及不良飲食習慣，腸道內細胞會不停地分裂以幫助消化，進而提升罹患大腸癌的機率。
以下是7個罹患大腸癌的徵兆：
1、貧血（很重要）：通常跟大便出血合併出現，還會伴隨頭暈。
2、體重減輕（很重要）：伴隨沒食慾，若有同步有3、4、5症狀要小心。
3、腹痛腹脹：若莫名腹痛持續數日，且疼痛位置固定。
4、嘔吐：大腸癌腫瘤壓迫腸道造成腸阻塞引起的嘔吐。
5、長期便秘：很多人會跟一般的便秘搞混。
6、糞柱變細：癌腫環狀生長者，導致腸腔縮窄，多為早期表現。
7、無症狀：通常大腸癌前期真的很多人無感，這也是可怕的地方。
若想預防，黃郁純醫師說明50歲以上者須定期接受糞便潛血檢測或大腸鏡檢查，若是長期抽菸、喝酒或自覺飲食習慣不太好的人，建議在35歲就開始定期檢測，因為通常大腸癌可怕的地方在於，當症狀出現時就已經是中後期了。