凌晨「4起地震」連發！三峽罕見成為震央 氣象局這樣說
今（10）日凌晨台灣非常不寧靜，從凌晨1:35至3:11，短短不到2個小時，北部和東部就連續發生4起地震，其中芮氏規模最大為4.8發生在宜蘭外海，其餘三起芮氏規模分別為3.9、3.5、3.4，而3:11最後一起芮氏規模3.4的地震，震央竟相當罕見出現在三峽，讓許多北部民眾在睡夢中驚醒，不少網友也驚呼：「好詭異」。中央氣象局則說明，目前地震觀測都還屬正常範圍，請民眾不必太擔憂。
記者張志浩/綜合報導
回顧今日地震，首先凌晨1:35，花蓮發生芮氏規模3.9地震，震央位於花蓮縣萬榮鄉，深度19公里，花蓮縣、南投縣最大震度2級，台中市、宜蘭縣1級。凌晨2:26，台東出現芮氏規模3.5地震，震央在台東縣池上鄉，深度7.1公里，台東縣最大震度2級、花蓮縣1級。
隨後凌晨2:45，宜蘭外海芮氏規模4.8地震，震央在台灣東部海域，深度30.8公里，台東縣最大震度2級，宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣1級。最後清晨3:11，新北市三峽區發生芮氏規模3.4地震，位置在新北市政府南南西方18.9公里，深度7.9公里，屬極淺地震，最大震度新北市三峽區2級、桃園市2級。
中央氣象局地震測報中心課長邱俊達指出，凌晨這4起地震僅是發生時間剛好較接近，但位置上分佈較零星，因此都是獨立個案，芮氏規模3點多其餘震的討論空間也較小；至於震央位於三峽的地震，邱俊達則說，歷史上該區域雖然不常見地震，但仍有些許案例，規模也大多落在3點多，因此今天這起不會視為異常案例，請民眾無須過度擔憂。