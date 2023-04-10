NBA／將首次和KD在季後賽對決 威少：很期待能彼此對位
NBA 2022-23例行賽最終戰，洛杉磯快艇以119:114擊敗鳳凰城太陽，確定以西區第5的名次結束本賽季，而他們也將在季後賽首輪對上太陽，這意味著Kevin Durant和Russsell Westbrook這兩位昔日雷霆少主，將正面進行對決。
記者黃建霖/綜合報導
西區今年排名異常激烈，一直打到最後一刻才能完全確定附加賽和季後賽部分的對戰組合。快艇在擊敗太陽之後，首輪以第5種子和第4種子的太陽進行交手，這可能會是今年首輪最受矚目的系列賽。
Durant在2016年夏天離開奧克拉荷馬雷霆之前，與Westbrook當了多年的隊友，兩人曾在2012年一起打進總冠軍賽，但隨著前者離隊，彼此的關係曾掉到了冰點，之間的恩怨情成也不斷地被關注和討論。
這次將會是他們首次在季後賽中進行交手，根據《洛杉磯時報》記者Andrew Greif報導，威少表示自己會在未來幾天試圖準備好這個系列賽，「老實說，能重返季後賽對我個人而言非常重要，我從不將此視為理所當然的。」
而談到對Durant的對位，他則說，「我對此感到很期待，我們將在高水平的比賽中對位。我們可能還沒有在一個系列賽中交手過，這是我們第一次交手(在季後賽)對嗎？我不記得了，所以——是的，這很棒，很讓人興奮。」