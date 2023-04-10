NBA／157分！勇士打爆拓荒者 季後賽對國王Curry有話說
金州勇士今(10)日在例行賽最終戰以157:101大勝波特蘭拓荒者，創下本季聯盟最大賽事分差的紀錄。他們將在季後賽迎戰第3種子沙加緬度國王，球隊當家球星Stephen Curry也對此發表講話。
記者黃建霖/綜合報導
本場比賽，勇士得到157分為隊史第3高，也是自1992年以來，勇士首次得分破150。Curry拿到26分7助攻5籃板，Klay Thompson斬獲20分，Jordan Poole拿下21分，M.Moody得25分。
在這個衛冕賽季中，勇士因為傷兵和陣容改變而表現有所起伏，現在他們以第6種子身份試圖完成連霸，難度不小。首輪對戰今年重返季後賽的國王，他們將迎來第一個挑戰。
Kerr表示，「在經歷了一個漫長而混亂的賽季之後，我們到達了所必須到達的地方，那就是進入季後賽。我們取得晉級了，我們仍然還有機會，這就是球隊所希望的。」
對於交手國王，Curry則認為：「無論我們和誰交手，打進季後賽確保我們得到了約一周的休息時間。國王是一支優秀的球隊，他們打出了一個精彩的賽季。我將付出一切努力去擊敗他們4次，尤其是在客場作戰中。」