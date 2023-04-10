今天ATM領6000元！簡單3步驟一次看　「沒帶3物」領嘸錢

今起ATM領6000！「5大銀行」優惠總整理　這家領錢拚翻倍

▲今（10）日起可到ATM領取6000元現金，《NOWnews今日新聞》整理出5家銀行優惠。（圖／記者張嘉哲攝）
▲今（10）日起可到ATM領取6000元現金，《NOWnews今日新聞》整理出5家銀行優惠。（圖／記者張嘉哲攝）

記者李惠婷/綜合報導

今（10）日正式開放到ATM領取普發現金，民眾可在全國共15家金融機構及超過2萬6000部貼有「普發現金」識別貼紙的ATM提款，而各家金融機構也祭出ATM領取6,000元的優惠活動，《NOWnews今日新聞》便整理出5家優惠，民眾可在出發領錢前參考一下！

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▲4月10日開放普發6000元ATM領取，跨行領取不用手續費。（圖／財政部提供）
▲4月10日開放普發6000元ATM領取，跨行領取不用手續費。（圖／財政部提供）
此次提供ATM領6,000元現金的金融機構包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行 、元大銀行、永豐銀行、郵局等15家，其中有五家祭出ATM領取優惠：

一、台新銀行
使用台新ATM領6,000元的話，完成即可參加抽獎，最高可抽台新 Point 6,000點（1點等於新台幣1元），並可獲得全家 Let’s Café’ 及私品茶只指定飲品同價位買一送一、OK 超商大悲莊園級美式6折，或是新光三越刷卡滿額贈禮券等優惠。

二、元大銀行
使用元大銀行金融卡至元大銀行ATM領現，即可抽6,000元刷卡金，連同登記入帳的客戶，總獲獎幸運兒將高達60位，應援加碼金額共達36萬元，是翻倍回饋的概念。

三、華南銀行
使用華南銀行ATM領取普發6,000元現金後，並至華南銀行國內各分行新開立存款帳戶，並開通行動銀行也可獲得100元便利商店禮券；另外不管是登記入帳還是使用華南銀行ATM領現金，都有機會抽中iPhone14、Airpods Pro及100元便利商店禮券，一共將抽出2025名幸運兒！

四、中國信託
使用中信ATM領取現金的話，交易明細可以獲得7-11商品指定優惠券，優惠內容包含指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款商品買一送一起。

五、土地銀行
使用土銀ATM領取現金，用戶每領一次便享有一次抽獎機會，之後以此類推。獎項包含頭獎10名等值新臺幣6,000元的60,000點金融卡紅利點數，貳獎100名等值新臺幣600元6,000點金融卡紅利點數，及參獎1,000 名等值新臺幣60元的600點金融卡紅利點數。

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