今起ATM領6000！「5大銀行」優惠總整理　這家領錢拚翻倍

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一、台新銀行
使用台新ATM領6,000元的話，完成即可參加抽獎，最高可抽台新 Point 6,000點（1點等於新台幣1元），並可獲得全家 Let’s Café’ 及私品茶只指定飲品同價位買一送一、OK 超商大悲莊園級美式6折，或是新光三越刷卡滿額贈禮券等優惠。
二、元大銀行
使用元大銀行金融卡至元大銀行ATM領現，即可抽6,000元刷卡金，連同登記入帳的客戶，總獲獎幸運兒將高達60位，應援加碼金額共達36萬元，是翻倍回饋的概念。
三、華南銀行
使用華南銀行ATM領取普發6,000元現金後，並至華南銀行國內各分行新開立存款帳戶，並開通行動銀行也可獲得100元便利商店禮券；另外不管是登記入帳還是使用華南銀行ATM領現金，都有機會抽中iPhone14、Airpods Pro及100元便利商店禮券，一共將抽出2025名幸運兒！
四、中國信託
使用中信ATM領取現金的話，交易明細可以獲得7-11商品指定優惠券，優惠內容包含指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款商品買一送一起。
五、土地銀行
使用土銀ATM領取現金，用戶每領一次便享有一次抽獎機會，之後以此類推。獎項包含頭獎10名等值新臺幣6,000元的60,000點金融卡紅利點數，貳獎100名等值新臺幣600元6,000點金融卡紅利點數，及參獎1,000 名等值新臺幣60元的600點金融卡紅利點數。
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