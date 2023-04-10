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台股早盤漲逾80點擬攻高萬六　國防軍工股仍旺

▲台北股市今（10）日早盤開高漲逾80點，來到15919點，持續攻高萬六，但隨後漲幅縮小。權值王台積電早盤漲2元，來到533元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（10）日早盤開高漲逾80點，來到15919點，持續攻高萬六，但隨後漲幅縮小。權值王台積電早盤漲2元，來到533元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市今（10）日早盤開高漲逾80點，來到15919點，持續攻高萬六，但隨後漲幅縮小。權值王台積電早盤漲2元，來到533元，其他重要電子股如緯創、國巨漲逾1%。而今日盤面焦點為航運股、IC設計與電力供應。另外，國防與軍工股依舊紅通通，千附精密飆漲停，星通也一度幾近漲停，八貫、漢翔、台船漲3到4%，寶一漲2%。

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台北股市今日早盤一度漲逾80點，來到15919點，持續攻高萬六，但隨後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲2元，來到533元。聯電、世界先進與力積電都走揚。其他重要電子股群創、友達、大立光走揚，緯創、國巨漲逾1%。今日元太與宏達電補漲，分別強勢漲逾5%與2%。環球晶、中美晶3月營收創高，中美晶今漲近3%。

至於貨櫃族群今強勢走高，長榮、萬海與陽明漲逾1%。其他散裝族群也不錯，亞航、台航、中櫃、台驊投控漲超過1%。而電力供應概念股強勢攻高，華城、旭隼、士電、世紀鋼漲1到3%。

今日IC設計表現亮眼，世紀飆漲，鑫創、茂達、立積漲4到8%，安國、迅杰、虹冠電、創意漲2%。另外，車用電子也不俗，三陽漲8%，力旺漲逾4%，晶宏、永彰、聯詠漲1%多。至於國防與軍工股依舊紅通通，千附精密飆漲停，星通一度幾近漲停，八貫、漢翔、台船漲3到4%，寶一漲2%。


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