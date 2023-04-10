眼球中央電視台不錄了！視網膜親曝「收台原因」：是真的
擁有百萬訂閱的人氣YouTube頻道「眼球中央電視台」確定於5月31日後停更，主持人視網膜（陳子見）、眼肉芽在4月1日愚人節當天宣布此消息，讓粉絲們以為只是玩笑，但視網膜昨（9）日在百靈果News節目中證實：「是真的。」並親自解釋原因，消息曝光後，讓大批觀眾震驚又不捨。
記者郭佩蓉/綜合報導
視網膜解釋停更原因，表示當初眾人懷抱著理想開設頻道，走政治嘲諷喜劇路線，深受許多觀眾喜愛，不過頻道漸漸壯大變成一間公司，愈來愈走向商業化，與製作人「動眼神經」面對公司經營，相對來說創作時間也明顯變少許多。他坦言，若迎合演算法和部分網友喜愛、偏好風格去製作影片，流量一定會升高，但也開始彈性疲乏了，製作人也感嘆：「心很累。」
視網膜接著說，因為網路市場競爭愈來愈激烈，他從中觀察到傳統媒體的發展性比較持久，更透露先前曾接下金鐘頒獎典禮主持，目前也已接受電視台開節目，大讚節目合作對象很厲害：「對我來說是很有吸引力的。」
事實上，「眼球中央電視台」頻道自2015年開設，經營7年至今已有121萬訂閱，如今停更消息曝光後，讓大批觀眾相當震驚，原以為只是愚人節玩笑，沒想到消息是真的，紛紛留言：「我哭了」、「真的不做了，嗚嗚」、「辛苦了，預祝各位在以後的人生旅途中事事順利、平平安安」、「看到這個才真的確定並承認眼球要收掉，好難過」、「眼球真的要停更！我以為是愚人節的惡作劇啊」、「停更居然是真的 好難過」、「真的不是愚人節。」