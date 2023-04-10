ATM領6000！全家「6攻略」搶人：咖啡買1送1　隨機送600

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選「ATM領現」的民眾，在4月10日至4月30日期間，到設有台新銀行ATM的全家門市領現，加送大杯單品美式、大杯單品拿鐵、醇黑厚可可飲、私品茶仙女醇奶茶或厚濃靜岡抹茶拿鐵等5大同品項買1送1優惠券，可兌換至5月9日。
📍攻略2：全家普發卡最高加碼6000元
即起至5月2日開賣1萬張「全家普發卡」，每張售價6000元，內含兩張3000元全家禮物卡，沒有使用期限，並可轉儲值到Fami錢包中，另外加碼紅利金BONUS卡片1張，可隨機獲得600元或6000元紅利金加碼。
📍攻略3：消費200元回饋20元
5月2日前到全家門市先用「現金」在Fami錢包儲值2000元以上，活動期間單筆消費滿200元，每筆再回饋20元紅利金，每會員限10組、即最高可拿到回饋200元，活動總限量10萬組。
📍攻略4：累積消費滿6000元送750元
全盈+PAY再加碼，5月2日前到全家門市消費，並使用全盈+PAY支付，每消費1元可累計1積分，消費滿1000元、3000元、6000元，可分別獲得100元、250元、400元，相當於最高可領到750元紅利金回饋，每會員限兌換1次。
📍攻略5：全+1商城滿2000元送230元
即起至4月25日期間，全+1商城累積消費滿1000元，可獲得80元全家購物金；累積消費滿2000元再回饋150元全家購物金，每會員最高可獲得最高回饋230元購物金。
📍攻略6：全家行動購滿6000元送6000元
電商平台「全家行動購」至5月2日前，累積消費滿6000元，送6000元行動購購物金，購物金面額為3張2000元，單筆消費滿5000元可抵用。
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