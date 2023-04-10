今日廣場》吳建文／請何志偉來一場公平、乾淨的初選！

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何志偉是民進黨知名的「政二代」、「富二代」，母親薛凌是前立委，繼父陳勝宏曾是民進黨中常委，家族經營陽信銀行，媒體曾報導陽信的實收資本額高達261億元，何志偉家族財富保守估計高達26億元以上。有這樣的富爸媽作為後盾，何志偉從政一路走來輕鬆自在，曾是台北市議會最年輕議員，做完兩屆轉戰立委，挾著比其他人千百倍龐大資源的動員，何志偉順利選上立委，大嫂鍾佩玲接棒擔任議員，何家在士林已是「第一家族」。
做人太順利，很容易忘了自己是誰。何志偉在黨內顧人怨已非一天兩天，王世堅受眾人所托，相信是經過深思熟慮才會站出來挑戰何志偉。但何志偉囂張久了，大概也不知道什麼叫反省，反倒是用他最熟悉的那一味「砸錢辦事」，發動側翼對王世堅發動攻擊。仔細觀察，近來社群網站上充斥著「王世抹紅蕭美琴」一事，內容提到「2007年駐美代表蕭美琴與王世堅在黨內初選對上，當時王世堅也狂攻蕭美琴『中國琴』，同年5月17日，民進黨立委黨內初選結果揭曉，蕭美琴以41.03%確定敗給王世堅的46.22%，確定無緣代表民進黨」，意指王世堅總是用「抹紅」的方式攻擊對手，現在又用同一個手法對付何志偉。
先來看蕭美琴「中國琴」事件，當時在2007年抨擊前立委蕭美琴是「中國琴」的非常光碟，試圖影響選情，隔年台北地檢署查辦認為內容多屬不實或涉及私德無關公益，依加重誹謗罪嫌將製作光碟的台灣意象傳播公司負責人林一方等四人起訴。這起陳年往事在此時此刻突然被提起，而且故意牽扯王世堅在內，因當時和蕭美琴初選者就是他，只能說「欲加之罪何患無詞」。更令人好奇的是，操作此議題的人的目的，趁著蕭美琴在此次為蔡英文總統出訪美國立功之際，將王世堅與蕭美琴當年初選加油添醋，在社群媒體呈現出「王世堅抹紅／欺負蕭美琴」，這樣的操作手法，已經是抹黑了吧！初選花大錢找側翼、打得這麼骯髒、難看，沒有雄厚資本還真是辦不到。
另外，何志偉家族至今未正面說明陽信銀行「染紅」一事。2019年時任時代力量立委黃國昌曾揭露，香港紅頂商人于品海的「南海控股」入股民進黨高層主管的陽信銀行。于品海是何許人，他是最親近中國國家主席習近平的民間人士，旗下南海控股背後就是中國國務院，于也是傳媒大亨，擁有《多維》及《香港01》。于品海及其南海控股入股陽信銀行，就算現在已退出，但光是先前入股的動作，就可看出何志偉家族與共產黨的關係有多深，也可看出，何志偉家族有錢就賺，完全不管紅色資本入主可能觸動台灣的敏感神經，我們要問，「家族大於國家」，是何志偉家族經營政治的信念嗎？何志偉若無法正視外界疑慮，以為錢多好辦事，那就太小看選民的智慧了！
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