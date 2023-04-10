中共發動軍演影響天然氣存量？經濟部王美花：沒有影響

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至於外界關心台積電對美國晶片法案的部分內容難以接受，經濟部日前表示會協助溝通，今王美花回應，目前台積電先跟美方溝通，政府與產業界有密切的了解，這部份經濟部希望美方補貼立法的細節，不要影響雙方的產業合作，以及不要影響產業相關的建置成本，由於目前還是在60天的法案評估期之內，經濟部會密切了解相關進展。
至於總統蔡英文日前會面美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），外界關注「麥蔡會」後台美是否有實質進展？為此，王美花表示「麥蔡會」顯示台美之間有非常好的友誼關係，台灣也得到美國兩黨議員的支持，這對台灣非常重要，因為台美要有進展需要得到兩黨議員的支持才會順利，目前「21世紀貿易倡議」進展的很順利，強調現在台美關係友好是看得到、非常清楚的。
而半導體設備大廠艾司摩爾在台砸重金投資，並針對2奈米晶圓光學量測設備研發製造，向經濟部申請A+企業研發補助案。王美花回應艾司摩爾來台投資是因為台灣是全世界最先進的晶片製造產地，這部份經濟部希望台灣的設備或材料廠商可以跟國際的大廠合作，來形成更好的供應鏈生態系，也可以提升台灣設備廠商的產業升級，說明申請案會在四月下旬做審查，並由學者專家來做評估。