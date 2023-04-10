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中國持續模擬攻擊「外國軍事目標」　路透：台灣不是唯一

▲中共解放軍自8日起解放軍展開為期三天的環台軍演。（圖／擷取自CCTV／美聯社）
▲中共解放軍自8日起解放軍展開為期三天的環台軍演。（圖／擷取自CCTV／美聯社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中共解放軍自8日起舉行為期3天「聯合利劍」軍演，針對台灣模擬所謂「精確打擊」，軍演在週日（9）時進入第二天，《路透社》同日進行報導，援引消息人士說法指出，台灣並非中共的唯一目標。

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根據《路透社》報導，總統蔡英文結束訪問中美洲行程後的兩天後，中國便在台灣周邊進行為期三天的軍事演習。

報導引述一名掌握區域安全情勢的知情人士透露，中國一直在台灣西南沿海海域對「外國軍事目標」進行模擬海空攻擊，「台灣不是他們（中共）的唯一目標」、「這非常挑釁」。

據我國防部監控，自9日上午6時至下午4時止， 計偵獲共軍各型戰機70架次，包括蘇愷30、殲11、轟6，其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次；共軍軍艦增至11艘次。

國防部表示，台灣國軍特別關注負責中國路基導彈系統的解放軍火箭軍動向，「針對中共火箭軍的動向，國家軍隊也透過聯合情報、監視和偵察系統密切掌握，台灣防空部隊持續保持高度戒備。」並重申台灣軍方「不會升級衝突、不會引發爭端」，並將「適當」回應中國的演習。

有國安消息人士稱，來自台灣與中國、約20艘軍艦在台灣海峽中線附近對峙，雙方軍艦各佔一半，但尚屬克制，沒有挑釁行為。

消息人士稱，中國山東艦現在位於距離台灣東南沿海域超過400海里處，正在信行演練。台灣自上週以來一直對其進行監視。

中國軍事科學院研究員趙小卓9日對中共喉舌「環球時報」表示，這是中國首次公開談論以台灣為目標的模擬攻擊，對台打擊目標將包括跑道、軍事後勤設施、移動性的重要目標等基礎設施，「必要時一舉殲滅」。

在過去三年來，中國加強對台灣的軍事壓力，定期在台灣周邊執行任務。為期三天的環台軍演將於10日結束，中國解放軍東部戰區的部隊在台灣周圍部署了數十架戰鬥機和軍艦，被認為是針對蔡英文過境美國、與美國眾議院議長麥卡錫會晤的武力展示。在去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國也在台灣周邊舉行了環台軍演。

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