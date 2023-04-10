王道銀普發6千偷跑要不要罰？黃天牧：已收到說明處理中
政府普發現金6千元，原本登記入帳4月6日起才會陸續入帳，王道銀行卻在3月31日提前撥款，政府在緊急開會後，也開放其他銀行可提早入帳，卻也引發綠委質疑應追究查清楚，金管會亦發函要求王道銀行說明決策過程，至於是否會處分？金管會主委黃天牧今（10）日表示，銀行局已收到王道銀行的報告，會根據呈報說明做處理。
記者顏真真／台北報導
政府全民普發現金，原本財政部宣布，4月6日起將陸續入帳，但在清明連假前夕，有網友在臉書社團發文並曬出交易明細，提到他先生的普發現金6千元已入帳，後來查出真的是王道銀行偷跑，王道銀行也致歉坦言，未遵守財金公司規範，提前墊付款項入帳。
只是，王道銀行此舉也讓行政院在當日傍晚緊急邀集相關部會開會決議，若銀行作業來得及可以提前入帳，不少銀行也趁加班提前在4月1日入帳。王道銀行的偷跑行為也引發外界質疑，綠委更要求財政部及金管會查明。
金管會主委黃天牧日前在立法院財政委員會表示，提前發放是好是壞，他不評論，但當初行政院跟業者談好、大家也同意何時發就何時發，要尊重機制，還說「它（指王道銀行）講的跟實際發生是不是一樣還不知道」，金管會已在3月31日發函要求王道銀行7天內，向金管會說明決策過程。
黃天牧今日出席財委會法案審查時則指出，銀行局已在4月7日收到王道銀行的說明，目前還在處理中，銀行局會根據呈報說明做處理。