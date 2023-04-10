高雄女不甘分手！潑漆、砸車還深夜縱火 遭裁定延押2月
高雄一名王姓女子與林姓男友分手，王女心有不甘，頻頻到林男位於大寮區信義街的住家騷擾，動手潑漆、砸毀汽車等，之後林男不堪其擾，遂向法院聲請保護令，未料王女卻變本加厲。案發當天凌晨2時許，王女林家大門潑灑汽油後點火逃逸，所幸被鄰居發現，沒有造成傷亡。案經審理，王女被依殺人未遂罪，判處徒刑5年6月，羈押至今約1年多，近期她的羈押期限將屆，高雄高分院認定其恐有再犯之虞，裁定延長羈押2個月。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，前年8月間，王女與林男分手後，因心有不甘，經常跑到林男住家潑漆、砸車，林男於10月間向法院聲請保護令，不料王女無視保護令的存在，甚至變本加厲的騷擾。去年2月間，王女凌晨跑到林男住家樓下，涉嫌朝住家大門潑灑汽油後點火逃逸，所幸鄰居及時發現，並通報警消，王女也因縱火導致燒燙傷。
警方獲報後追查，經調閱監視器發現王女身影，王女到案後一開始否認犯行，最後才改口坦承犯案。案經法院審理，王女依殺人未遂罪嫌判刑5年6個月，羈押至今約1年多。近期，王女聲請具保停止羈押，聲稱羈押期間罹患憂鬱症等，且父母年事已高，請求保外就醫，但法院審酌，王女並無非保外治療而難以治癒的情況，且其因涉案情節重大，有再犯之虞，裁定延長羈押2個月，可抗告。
※【NOWnews 今日新聞
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