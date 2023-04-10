名家論壇》鈕則勳／柯文哲出狠招　國民黨腹背受敵？

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第二，柯的論述可以強化自己與民眾黨作為制衡藍綠的關鍵力量，因為藍軍若少了柯與民眾黨這塊拼圖，很難擊敗綠軍，所以柯P當然清楚自己與民眾黨佔據了關鍵的戰略地位，特別是三腳督的情況 ; 畢竟民調顯示國民黨可能候選人，不論是侯友宜還是郭台銘的支持度雙雙下滑、已輸給民進黨的賴清德，柯反而有上升，國民黨已經無法靠一己之力扳倒民進黨執政，只有與民眾黨結盟勝率才高，是以柯藉此論述不斷強化與放大優勢來凸顯自己與黨的關鍵角色，當然合乎戰略邏輯。
第三，承以上所述，既然有關鍵地位，柯Ｐ當然會對國民黨的意圖強化自己說「不」的權力，以爭取自己與民眾黨在與國民黨博弈過程中更多的籌碼，畢竟如此才能向國民黨爭取到更多的資源，比如說立委選區。若是都任由國民黨主導議程設定與協商進程的話，民眾黨的籌碼就會越來越少，既然柯Ｐ與民眾黨已成為國民黨要下架民進黨的關鍵力量，便已然有「要脅國民黨」的能量，柯Ｐ勢必使出此狠招來掐住國民黨的咽喉。
所以柯Ｐ對國民黨出牌，已然打到藍軍的「七寸」，畢竟現今國民黨徵召仍未確定，黨內主要候選人侯友宜仍未表態，想代表國民黨出戰的郭台銘雖已表態也對國民黨道歉，但聚焦媒體持續討論的力道仍不夠，加上方興未艾的世代之爭，藍軍仍持續內耗中。就算如此，國民黨未必沒有加分的機會，一個良機便是馬英九訪陸所產生的政治效應，畢竟其仍算是為國民黨持續主導了新聞議題版面及網路聲量，更能為國民黨的兩岸政策與立場作一定程度的鋪陳與助威。首先，馬不斷的提中華民國、前總統及憲法，有主導議題的效果，也能有助於破解台灣社會內部被民進黨所建構、不利兩岸關係互動的氛圍，更有機會讓國民黨不會一踫到兩岸議題就噤聲不敢表態。
而馬不斷強化「和中」政策及路線，是希望國民黨能貫徹自己兩岸政策的定位與立場，畢竟國民黨內的兩岸政策現今連「九二共識」都不太敢講，相關論述底氣也稍嫌不夠，更怕多講多錯，甚至被民進黨搶了主導權及話語權 ; 而馬一貫以來的「親美和中」政策這次透過他訪陸的實踐，更可能讓國民黨高層及後繼者加以貫徹，以利可快速找回原本「處理兩岸關係能力」的相對優勢。
馬訪陸的議題設定更能為國民黨2024可能候選人作鋪墊與開路，畢竟他至少提供了一個可以討論的方向，而且能和黨中央、可能候選人有進一步協商的基礎，相對於民進黨賴清德的兩岸論述，不僅進可攻退可守，而且更具彈性及實踐性，甚至可相當程度凸顯賴清德作為「務實台獨工作者」在兩岸政策上的局限性。
所以被負面事態陰霾籠罩的國民黨，至少有馬英九赴陸的這劑強心針，好歹有機會重拾兩岸關係處理能力的傳統相對優勢，特別是民進黨在兩岸關係這區塊幾乎無牌可打的情況下，對國民黨當然是個好機會。加上國民黨現階段已經在討論徵召的條件與原則，只要能快速徵召且人選能符合黨內期待，形成最大公約數，且黨中央減少爭議性的政治考量或操作，民調支持度衝一波慶祝行情應該可以期待。屆時只要原來不滿國民黨針對提名以拖待變的傳統支持者，棄柯文哲轉支持藍軍提名人選，國民黨便有機會將柯文哲與民眾黨在博弈過程中虛張聲勢的部分擠壓出去，只要能夠形成藍綠對決氛圍的話，選民更會自動歸隊，屆時能否形成「非綠聯盟」便將不再是重點了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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