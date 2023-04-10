同框蔣萬安視導東延段　徐巧芯：跟費鴻泰關係沒蓋捷運難

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安隨後表示，今天這個是史上最難捷運工程，大家一定好奇為何史上最難，包括站前開挖相較過去一班車站兩倍大、向下挖深高度4層樓，與行經台北盆地邊陲丘陵山路，造成整個地質條件非常複雜。他也強調，克服困難讓工程順利加速完工，是他們共同努力目標。
媒體繼續追問，以捷運舉例的話，協調芯費也要軟硬兼施？徐巧芯率先回答，「很簡單好不好」、「比做捷運簡單多了」。蔣萬安則說，很開心得到各界協助，讓捷運工程能夠不斷克服困難，工程人員很辛苦，但也一一克服。
有鑑於芯費之爭越演越烈，蔣萬安也與徐巧芯、費鴻泰親自會面協調。談及目前芯費之爭關係，是否出現曙光？徐巧芯指出，其實一直都很亮，沒看到黑暗盡頭，就像來視察捷運東延線，雖然很深但還是可看到光亮，與他們的情形也有點像。
徐巧芯重申，他跟費的關係，「絕對不會比蓋捷運東延線還來得更難」；他們都有同樣的信念，就是是2024國民黨重返執政，並且下架民進黨。
至於今與蔣萬安同框，是否凸顯蔣挺年輕世代？徐巧芯提到，蔣對年輕世代從政非常支持，也相信不會選邊站，但對年輕世代參政，一定是相當支持與肯定。
此外，徐巧芯還說，信義線東延段公聽會他都有參加，也替很多居民提出許多問題，但連開宅過程都非常不順利，進度完全延宕；他指出，蔣市府能否做出改變，這是居民的期待，待會將親自跟市長提出居民心聲。