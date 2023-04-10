向年底營運邁前一步！大巨蛋最新進度曝　球場開始鋪草皮

同框蔣萬安視導東延段　徐巧芯：跟費鴻泰關係沒蓋捷運難

▲徐巧芯今與蔣萬安同框視導捷運信義線東延段工程時，徐打趣直呼他跟費鴻泰的關係，絕對沒有比蓋捷運還難。（圖／記者朱永強攝，2023.04.10）
▲徐巧芯今與蔣萬安同框視導捷運信義線東延段工程時，徐打趣直呼他跟費鴻泰的關係，絕對沒有比蓋捷運還難。（圖／記者朱永強攝，2023.04.10）

記者翁子竣／台北報導

國民黨北市第7選區（信義、南松山）立委「芯費大戰」延燒，台北市議員徐巧芯與國民黨立委費鴻泰內鬨不斷。台北市長蔣萬安今（10）日上午與徐巧芯一同視導捷運信義線東延段工程時，被問到蓋捷運還是關心芯費比較難？他僅尷尬笑了一下，並未正面回應。一旁的徐巧芯則強調，他跟費鴻泰關係，絕不會比蓋捷運還更難。

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蔣萬安今上午與台北市議員徐巧芯、秦慧珠與詹為元，及台北市議會議長戴錫欽等人，一同視導捷運信義線東延段工程。有媒體詢問，捷運比較難還是關心芯費比較難？聞此，蔣萬安、徐巧芯皆笑了一下。

蔣萬安隨後表示，今天這個是史上最難捷運工程，大家一定好奇為何史上最難，包括站前開挖相較過去一班車站兩倍大、向下挖深高度4層樓，與行經台北盆地邊陲丘陵山路，造成整個地質條件非常複雜。他也強調，克服困難讓工程順利加速完工，是他們共同努力目標。

媒體繼續追問，以捷運舉例的話，協調芯費也要軟硬兼施？徐巧芯率先回答，「很簡單好不好」、「比做捷運簡單多了」。蔣萬安則說，很開心得到各界協助，讓捷運工程能夠不斷克服困難，工程人員很辛苦，但也一一克服。

有鑑於芯費之爭越演越烈，蔣萬安也與徐巧芯、費鴻泰親自會面協調。談及目前芯費之爭關係，是否出現曙光？徐巧芯指出，其實一直都很亮，沒看到黑暗盡頭，就像來視察捷運東延線，雖然很深但還是可看到光亮，與他們的情形也有點像。

徐巧芯重申，他跟費的關係，「絕對不會比蓋捷運東延線還來得更難」；他們都有同樣的信念，就是是2024國民黨重返執政，並且下架民進黨。

至於今與蔣萬安同框，是否凸顯蔣挺年輕世代？徐巧芯提到，蔣對年輕世代從政非常支持，也相信不會選邊站，但對年輕世代參政，一定是相當支持與肯定。

此外，徐巧芯還說，信義線東延段公聽會他都有參加，也替很多居民提出許多問題，但連開宅過程都非常不順利，進度完全延宕；他指出，蔣市府能否做出改變，這是居民的期待，待會將親自跟市長提出居民心聲。

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