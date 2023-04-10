ATM領6000上路！電動機車優惠懶人包　抽BMW Tesla電動車

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Ionex持續打出「綠／白牌市場最低價」做為號召，包括i-One Air最低2萬4000元再享12個月免費騎到飽與獨家精品安全帽（建議售價4萬9800元－雙北補助2萬4800元－購車保養券1000元）、以及i-One最低2萬9800元等（建議售價6萬3800元－雙北補助2萬4800元－Ionex加碼5200元），而且不僅4月底前購車可抽星宇商務艙雙人桃園大阪來回機票、淡水將捷金鬱金香酒店河景雙人客房平日住宿券外，7月底前買Ionex全車系任1台，還能抽價值255萬起的BMW i4 eDrive40純電轎車1台。
📌Gogoro
Gogoro的普發6000優惠主要是針對VIVA MIX與VIVA XL雙車系，除了全面降價現省3000元以上外，4／16前購車還享有好禮3選1，共有前6個月電池資費每月折抵319元、新車免費第3年延長保固、贈2000點Gogoro Smart Points等。還享有36期0利率輕鬆購，再抽211.99萬元的Tesla Model Y。
📌台鈴eReady
台鈴eReady推出「全民普發再加碼－超放大6000元變12000元」優惠，4／30前購買eReady Run與eReady Run魔綠幻紫版，可享6000元購車金優惠，搭配政府普發現金最高可省下1萬2000元，汰舊換新最低5萬2200元起就能把新車騎回家。
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