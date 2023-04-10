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引用大同條款！市場派龍邦將開股臨會改選　泰山這樣回應

▲針對市場派龍邦國際將召開股東臨時會改選董事，公司派泰山公司發出4點回應。（圖／資料照，記者許家禎攝）
▲針對市場派龍邦國際將召開股東臨時會改選董事，公司派泰山公司發出4點回應。（圖／資料照，記者許家禎攝）

記者顏真真／台北報導

泰山公司市場派龍邦國際引用公司法第173條之1規定，即所謂「大同條款」，將自行召集112年第2次股東臨時會，進行全面改選董事。對此，公司派泰山今（10）日也發出4點回應，由於文件僅記載龍邦公司為代表提出申請的股東，但究竟是由哪些股東提起、各自持股為何？是否為繼續3個月以上，持有已發行股數過半數的股東，方得自行召開股東臨時會？相關資料則付之闕如，公司無從確認核實，後續將進一步洽請證交所提供相關文件，以便憑依法辦理。

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對於股東龍邦等7人將召開112年第2次股東臨時會的重大訊息，泰山認為，雖然文件有檢附龍邦國際提出的「符合公司法第173-1條股東申請持股證明書」、「公司法第173條之1申報申請書」等文件， 文件僅記載龍邦公司為代表提出申請的股東，究竟由哪些股東提起、各自持股為何？是否為繼續3個月以上，持有已發行股數過半數之股東，方得自行召開股東臨時會？相關資料則付之闕如，公司實無從確認核實，但基於對主管機關指示之遵從，公司即按要求發布本重大訊息，後續將進一步洽請證交所提供相關文件，俾憑依法辦理，以維全體股東之權益，待公司進一步取得相關文件並審視後，如有必要將再補充公告說明。

面對市場派股東龍邦公司為爭奪經營權，泰山表示，之前就曾多次以莫須有理由，造謠抹黑公司經營團隊，質疑公司治理不善，公司之前已多次駁斥，泰山以誠信經營，一路走來，始終如一，今雖因市場派股東龍邦公司因覬覦公司經營權而申請召集這次東臨時會，然國寶集團取得龍邦公司經營權後，龍邦公司經營每況愈下，本業去年稅後純益年減63.06%，每股純益只有0.91 元，已經連續4年無法配發股利，明顯視股東權益為無物。

相較泰山在去年原物料大漲的情況下，本業仍有逾7千萬元的獲利，經營功力高下立判。泰山強調，公司對於龍邦公司若入主泰山企業，是否能善盡經營之責，甚感憂心；龍邦不願泰山積極佈局投資、反對分享獲利等行為，是否意圖「獨吞」出售全家股權所得的80億元價金，拒絕與5萬名股東分享？其用心昭然若揭。

不僅如此，泰山說，公司多項重大投資案，雖遭龍邦市場派無理抵制，但經營團隊仍專注本業，將加速執行斥資14億元，改善生產線與食品廠擴建計劃，包含新點心生產線暨綜合大樓、現代化倉儲及自動包裝線等。完工後將以更優異的品質，回饋消費者長期支持，並持續擦亮逾70年的金字招牌，堅持做消費者「尚實在ㄟ靠山」。

泰山也透露，面對市場派的惡意干擾，泰山仍專注本業經營，亦努力拓展其他業務範疇，繼去年取得馬祖酒廠大陸代理權之後，今年2月再經公開評選，成為馬祖酒廠台灣地區3年的總經銷，生效日期預估為112年7月1日至115年6月30日，得標預算金額為15.89億元，期盼各股東可以擦亮雙眼，明辨是非，共同爲守護泰山企業而努力。

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