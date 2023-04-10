名家論壇》韋安／侯友宜已握2024大選關鍵「話語權」！？

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一點都不用擔心，當一些人要把侯塑造成「草包」，「這個不懂、那個不行」，怎麼還不論述呢？不過時候到了，他從口袋裡拿出來的可能是「真金白銀」，早就準備好。而那些被過度看高的對手，拿出來卻是「鍍金包銀」的而已。
下面就是一個很具體的實證，可證明侯友宜，早已設定了2024的戰略和議題主軸，並掌控了「話語權」。侯友宜在元旦的臉書中寫道：
「當前國際情勢多舛，在烏俄戰爭、『中美競爭』、全球關稅壁壘分明的狀況下，台灣無法置身於事外，更『不能成強國的棋子』，要有清楚的政策、完整的布局，才能面對隨時變化的外在環境；對於內部，更要團結所有人的力量，在國家的旗幟底下，放下對立及衝突，不分你我、族群、黨派，『愛中華民國，守護台灣這片土地』，促進經濟產業發展，建構社會福利及安全網，一起帶動國家更好的未來！」
其中關鍵字，「中美競爭」、「強國的棋子」，「愛中華民國，守護台灣這片土地」。呈現的主軸就是，在複雜動蕩的外在局勢中，「如何實現兩岸和平」。
然後，其他人就不知不覺，都跟著侯的「基調」走了。
一，副總統賴清德元月8日直指，「不能讓有心人散播『懷疑美國』言論」。「委婉地」批評侯友宜有「疑美論」。
二，AIT處長孫曉雅看不下去，最近出面，幫也算是「好朋友」的侯友宜講話。前幾天媒體報導，孫處長和侯市長，1年8個月裡見面7次。
孫說，「疑美」和「反美」不同，言論自由應包含「懷疑論」。而她的工作就是消除「我不相信你」的質疑，而不是去指責「你說的是假訊息」。
也就是說，侯提出「不能成強國的棋子」，是很合理的。而且也沒指「強國」是誰，很懂得「禮貌性的外交辭令」。代表台灣說出大多數人民的擔憂，侯其實是很勇敢（其他政治人物敢嗎？）
後來美方還用很多方式澄清，絕不會把台灣「當棋子」。台灣人看到「原來不會」，就安心了。
三，柯文哲也跟上來，發表「兩岸和平、台灣自主」，以及「強國等距」等外交論述，也是主打「兩岸和平」議題。「台灣自主」和「強國等距」，跟「不當強國的棋子」，不是一個意思嗎？
四，最後，郭台銘也上來了。在自美返台宣佈參選的記者會上說：「面對美中對抗， 台灣會被迫選邊站， 成為最直接的受害者」。郭提到「美中對抗」，而侯在元旦臉書上則寫「中美競爭」，是一個意思。看來郭應該有看侯的臉書，不知有沒有按讚。
然後，郭繼續說，實現兩岸和平最好的辦法是努力 「化解美中對抗」，郭董要當美中對抗的「調人」。「霸氣總裁」就是不一樣，不讓台灣當「棋子」，而是要當「棋手」。但這種可能性，其實是「零」。
因為，美中兩國目前的對抗博弈，源於「美國從戰略競爭的視角看待和定義中美關系，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰」。美中兩國的矛盾，已是根本性的國家利益，和未來發展的生存矛盾，並走向全面性的對抗。
已上的事實梳理，和客觀的解讀，是不是可以證明，侯友宜也不是故意的，但是大家都掉進他的「埋伏」。跟著他設定的2024大選主軸，「如何實現兩岸和平」？這個關鍵議題和基調起舞。而侯友宜，已經找到答案了。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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