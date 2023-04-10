ATM領6000有夠快！實測「50秒」錢到手 免健保卡也能領
政府普發6000元今（10）日起新增「ATM領現」，民眾可到全國15家金融機構，共超過2萬6000部ATM提款機，24小時全天候提供領取現金。ATM領6000元的第一天，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊民眾提領狀況，今日一早就到超商領錢的張先生表示，自己事前沒看過有關ATM領6000元的相關注意事項，今早帶著提款卡只花了50秒就拿到6000元，讓他直呼太方便；此外，實際操作機台後，可發現民眾領6000元時只須提款卡，不一定要攜帶健保卡在身邊，只要有左下角「健保卡號」做驗證，還沒提領的民眾快手刀前往ATM！
記者張志浩/綜合報導
今日ATM領6000元第一天，許多民眾趁著上班前的空檔造訪ATM機台，《NOWnews》記者實際操作機台並計時，從插入卡片一直到拿到6000元，共只耗時50秒的時間，以7-11中信ATM機台為例，首先需確認該ATM是否貼有「普發現金」的貼紙，插卡輸入密碼後，在「提款」的選單中有「全民共享，普發現金」的選項，接著輸入身分證字號或居留證統一證號即可。
接下來系統會依身分證字號向你確認「發送對象健保卡卡號」，此時民眾只要輸入健保卡正面左下角的12位數字，就能完成驗證並提領6000元，特別提醒，許多民眾誤以為ATM提領6000一定要將健保卡帶在身上，但系統只需要「卡號」即可辨別，民眾可以用手機拍下卡號，或將卡號記牢，就算不帶健保卡，也能夠在ATM領6000元。
一早就到超商領錢的張先生向《NOWnews》記者表示，「我只知道有6000元可以領，不知道要帶什麼，剛隨身有攜帶健保卡，操作完50秒就拿到錢了，其實挺方便的」，此外張先生也指出，自己平常就會到ATM領錢，對優惠也不太在意，因此沒有像家人一樣使用網路登記，他說「不差這一點時間拿到錢啦，用ATM操作也比較直觀，錢直接到手也比較有感覺，之後應該會拿來補貼買PS5的錢」。可見ATM領6000元雖然要本人跑一趟，但耗費的時間和操作並不困難，還未領取的民眾可把握時間。