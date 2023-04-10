指郭台銘願意給年輕人機會　徐巧芯：他相當肯定我

國民黨立委初選「芯費之爭」鬥不停，外傳鴻海創辦人郭台銘出手介入協調，郭台銘辦公室今則否認相關消息。對此，台北市議員徐巧芯今（10）日受訪坦言，未聽聞協調一事；不過，徐提到，郭台銘日前演講說要提攜年輕人，應會願意給年輕人機會與肯定；且郭看到他的戰力，相信也會認為他有資格進國會。
記者翁子竣／台北報導
國民黨北市第7選區（信義、南松山）立委初選內鬨延燒，徐巧芯與國民黨立委費鴻泰矛盾，促黨內憂影響2024整體選情。據媒體報導，本身為松山、信義選民的郭台銘，也有意要出手協調徐巧芯、費鴻泰。不過，郭台銘辦公室今早則發聲明，否認協調一事。
談及此事，徐巧芯今受訪則表示，他本身甚至透過關係詢問，也沒聽到郭台銘要協調一事。不過，徐指出，郭台銘最近在演講中說，要提攜年輕人、未來屬於年輕人，相信若郭來關心他們這區選情，「相信他也會願意給年輕人機會、肯定年輕人戰功。」
徐巧芯說，過去郭台銘採購BNT疫苗不順利，他作為民意代表也一直為民發聲，「這些戰力其實郭台銘都有看到，對我也相當肯定」。徐還強調，相信他過去戰力，郭會給予肯定，也會認為他有資格進入國會，不管新北市長侯友宜或郭台銘，任何願意關心他們選區與他的，都很樂意與歡迎。
至於郭台銘辦公室已發聲明否認，是否感到可惜？徐巧芯直言，不會，他已先透過管道去聯繫，因此知道這樣的情況。