半導體挹注！去年第4季製造業投資　創歷年單季新高

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111年第4季製造業國內固定資產增購6851億元，季增21.2%，年增16.4%；營收部分，111年第4季製造業營收，含海外生產收入，金額為8兆6759億元，季減3.6%，年減6.1%，統計處分析，因全球景氣走緩，終端市場需求疲弱，產業鏈持續進行庫存調整，致拉貨動能趨緩所致。
固定資產增購方面，111年第4季以機械及雜項設備增購占84.0%最多，年增19.0%；其次為房屋及營建工程占15.5%，年增4.3%。
從行業別觀察，電子零組件業第4季固定資產增購5013億元，占製造業之73.2%，居各行業之冠，年增24.4%，主因晶圓代工廠持續投資先進及成熟製程，以及部分被動元件業者因應5G、車用電子未來需求，擴增產能所致。
占比次高的行業是化學材料業，增購316億元，年增6.6%，統計處分析，因半導體業者擴增產能，帶動矽晶圓及相關化學品等供應鏈廠商擴建廠房及增設產線。
另外，電腦電子產品及光學製品業，增購154億元，年減8.5%，主因部分業者去年同期進行跨業投資，以及因應營運所需擴建廠辦及產線，比較基期偏高所致。
傳統產業方面，金屬製品業因部分業者新廠建置進入後期，加上去年高基期，增購金額169億元，年減5.0%；石油及煤製品業因國營事業及部分業者持續進行綠色能源、設備汰換更新及產業升級等投資，增購145億元，年增13.5%。
展望未來，統計處表示，隨半導體業者持續投資，離岸風電建設持續推進，以及廠商回台投資計畫，可望維繫製造業投資動能，但總體經濟持續受通膨、升息、俄烏戰爭及美中科技戰等變數干擾，全球經濟前景不確定性仍高，企業投資計畫可能轉趨審慎。（編輯：趙蔚蘭）1120410