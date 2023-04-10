NBA／Gobert打隊友！史上最扯5大「內亂」魔獸怒推也上榜

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1.河昇鎮一根棒子的事件
韓國中鋒河昇鎮據傳在一次訓練中，跟拓荒者隊友Nedzad Sinanovic發生衝突，河昇鎮拿著重量訓練的棒子，結果讓跑來勸架的總教練Nathaniel McMillan也被波及，這也影響了未來河昇鎮在NBA的機會。
2.魔獸被AD怒推，抱怨自己進不了75大球星
NBA去年表揚75大球星，這讓「魔獸」霍華德（Dwight Howard）相當不能接受，因為他沒入選，而他的隊友Anthony Davis卻入選，而比賽中或是休息室內，Dwight Howard還一直吹噓自己應該要進入名人堂之類，加上比賽中怪罪隊友Rondo，這讓Anthony Davis抓狂，他在比賽中推了老大哥一把，兩人當然發生衝突。
湖人隊最後選擇Anthony Davis，當然不是霍華德（Dwight Howard，畢竟湖人未來還是需要年輕的AD帶領，這也讓魔獸很受傷。
3.狼王抓狂打新秀
「狼王」Kevin Garnett曾在2004年打過前灰狼隊菜鳥Rick Rickert，甚至讓她母親Susan Rickert控訴，狼王打破他兒子下巴，還要縫7針，但這不是他第一次對隊友動手，Wally Szczerbiak也曾在2000年激怒過狼王被打，而最後Kevin Garnett還是受到不少球迷愛戴。
4.公牛Nikola Mirotić臉部骨折
Bobby Portis在訓練營中曾打到Nikola Mirotić臉部骨折，但他也被禁賽8場，兩人在大前鋒位置相仿，也互相競爭，但最後卻發生憾事。
5.勇士Green暴打隊友Poole
勇士在2002年10月，一次練球時Draymond Green與Jordan Poole爆發口角衝突，，2人互相推擠，最後Green甚至用力打了Poole一拳，等到其他隊友上前架開2人衝突才暫告一段落。
Jordan Poole最後選擇原諒老大哥，Draymond Green後來也意識到自己對球團、隊友與自己家人們造成的負面影響，自己也難辭其咎。