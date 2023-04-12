咀嚼控快看！手搖新配料「烏龍茶晶凍」搭鳳梨好喝到上癮
台灣手搖飲店百家爭鳴，要如何凸顯飲料特色可是一大考驗，擁有70年歷史的天仁茗茶便在這之中脫穎而出，於2016年底成立旗下第3個品牌CHAFFEE，以現萃茶湯為精神，提供高品質的茶飲。這次CHAFFEE推出新鮮自製配料「烏龍茶晶凍」可說是咀嚼控必嚐，搭配鳳梨的清爽滋味太適合春夏之際。
生活中心/綜合報導
承襲天仁茗茶對於茶葉品質的專注與要求，CHAFFEE推出季節限定新品「鳳梨天廬茶晶凍飲」以及「鳳梨紫蘇梅紅茶」，選用所有鳳梨中纖維最細，肉質細緻、滋味飽和層次的台灣金鑽鳳梨，以手工熬煮方式成果醬，分別調和不同茶底與配料，呈現風味獨特、香氣獨特的茶飲，讓大家在春末夏初之際，享受鳳梨專有的香酸甜豐富層次好滋味。
「鳳梨天廬茶晶凍飲」是以清爽系的高山烏龍為基底，搭配台灣水果王者「金鑽鳳梨」自製手工果醬，佐以每日純手工製作的天廬烏龍茶Q彈晶凍，果肉與茶凍結合的清爽與微酸感，絕無僅有的好口感，再結合鮮萃天廬高山烏龍的清爽回甘，果香與茶香層層堆疊綻放於味蕾中。
喜歡紅茶香的人則別錯過「鳳梨紫蘇梅紅茶」，選用帶有蜜糖香、濃郁甘醇的印度阿薩姆紅茶為基底，佐以新鮮自製手工金鑽鳳梨果醬，加入甘甜微酸的南投在地紫蘇梅汁，茶湯與酸甜果香融合的恰到好處。金鑽鳳梨最佳賞味期為每年3至7月，正巧是最適合品嚐酸甜滋味的時節。2款新品目前只在CHAFFEE苗栗以北門市獨家限時販售至5月31日，包括大安店、南港店、松山店、南西誠品店、微風南山店、信義大遠百、復興店、苗栗茶文化館店、林口三井店都能嚐鮮。