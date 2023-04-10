鬼滅之刃刀匠村篇開播！炭治郎昏迷2月不醒 伊之助逼哭人
日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季《鬼滅之刃 刀匠村篇》9日正式開播，不過「刀匠村篇」第一集內容日前已隨著先行上映電影《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》搶先公開；不過首集彩蛋曝光伊之助「超暖」行為，跟炭治郎的好情誼感動周邊所有人。
記者陳雅蘭/綜合報導
《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》以《遊郭篇》第10、11集，炭治郎等人和「音柱」宇髓天元，與「鬼」上弦之陸・墮姬跟妓夫太郎的對戰為開端，再接續《刀匠村篇》第一集，將上弦之鬼集結於「無限城」的內容，以及炭治郎和妹妹、「霞柱」時透無一郎、「戀柱」甘露寺蜜璃3方的相遇。
以下有些微劇透，慎入！
《刀匠村篇》第一集中，炭治郎因在遊郭跟「上弦之陸」妓夫太郎、墮姬廝殺而重傷，因此昏迷2個月不醒，在無意識的這段期間，炭治郎夢到疑似出生時的救命恩人「繼國緣壹」，夢境結束後，炭治郎終於清醒。
炭治郎恢復意識後，蝴蝶屋的所有人喜極而泣，都沒發現躲在天花板的伊之助，眾人好奇伊之助何時爬上天花板，第一集的彩蛋便公開答案，伊之助透露他駐守炭治郎的病房長達24小時，每分每秒都在唸「起床、快起床、醒來吧、差不多該醒來了吧」等帶有怨氣的喊話，周邊的人無奈表示：「你做了那種事啊....那麼炭治郎先生也不得不起來了。」但炭治郎滿是感謝，對著伊之助說：「伊之助，真的謝謝你。」肉麻話語讓伊之助不知所措。
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