福誠高中違法搜書包查手機未交　青民協籲高雄教育局調查

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依據教育部去年修正的「學校訂定教師輔導與管教辦法注意事項」，學校搜查個人物品或進行安全檢查須有「合理懷疑」並「全程錄影」，福誠高中並未依規定錄影，且組長合理懷疑的範圍明顯過大，皆與教育部規範不符。
青民協指出，過去該校學生會曾想在校務會議中提案，希望能開放部分的手機使用，但在學務處就被駁回，校方當時說法是「若給學生在校使用手機，會容易導致發生偷拍事件，也可能會讓一些學生被孤立，課堂秩序受到影響。」但這些理由讓學生難以接受，認為防偷拍禁用手機，有點本末倒置。
青民協說，對於學校反覆違法搜查學生抽屜與書包，許多學生以及學生會都向校方提出嚴正抗議，認為校方明顯違法，學校不僅並沒有全程錄影，合理懷疑的範圍也被無限制擴張，沒想到校方對於學生的抗議竟說學生「不尊重師長」，甚至恐嚇學生要記警告，也有學生家長接到電話，學務處人員直接對家長稱學生「沒家教」、「性格頑劣」，種種行徑讓學生無法接受。
福誠高中學生會長轉達多數學生想法認為，「最近才有高中因學務主任懷疑栽贓學生，導致學生結束生命的憾事，不應該隨意懷疑、搜索學生物品，這部分必須暫停執行，校方也該與學生代表好好討論，找到校方及學生都能接受的手機管理規範。」
青民協則呼籲高雄市教育局，應謹慎處理福誠高中的搜查事件，經青民協初步調查被搜查的學生並非個案，而是該組長長期使用這樣的方式進行管教，不僅與法規要求全程錄影的規範不符，更侵害學生隱私權，教育局應立即要求學校停止違法作為，並督導學校與學生代表理性討論手機管理規範。