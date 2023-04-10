新住民手作肥皂課程　謝國樑來同歡

基隆市政府綜合發展處在6日邀請新住民朋友，一起動手製作「小愛爸爸手工皂」，為一個月後的母親節活動預熱。基隆市長謝國樑表示，這是母親節贈禮傳遞感謝與希望。基隆市長謝國樑在多元文化發展協會理事長趙玉珍與成員悉心指導參與製作，他強調，時值季節更替，個人衛生整潔不可忽視，呼籲民眾仍要維持平常「勤洗手」好習慣。
記者賴正琳／綜合報導
基隆市長謝國樑指出，本次活動選用天然材料精心製作手工皂，提前為溫馨五月母親節到來，預先準備的溫暖好禮，現在倡導環保，尤其注重選用天然材料，結合在地新住民的有愛巧手，讓媽媽們在使用時，感受到大家的貼心與溫馨。
基隆市政府綜合發展處處長林麗蟬指出，「小愛爸爸手工皂」製作選用的原料為來自新住民家鄉的椰子油、棕櫚油和薑黃純天然材料，除了能製作手工皂以外，更是新住民朋友在料理中常見熟悉食材。使用這些材料確保手工皂中，沒有添加任何化學物質或香精，在使用上更能安心，作為賓客來訪市府贈禮，傳遞溫暖與愛。
同時在手工皂製作過程中，除了讓大小朋友培養衛生習慣，接觸天然素材兼顧自己的健康，透過動手做的過程，體驗到趣味性、學習化學知識外，在日後使用自己做好的成品時，讓「洗手」這個簡單日常的動作，變得有成就感和紀念性。