「錶」現差！政治人物戴名錶惹醜聞　還被抓包修圖藏錶

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俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）也是「名錶玩家」，他在2012年時被發現，手上戴的一款價值3萬美元的寶璣金錶。雖然在當時官方釋出的照片，基里爾似乎未配戴手錶，但仔細看桌面的反光，可以發現手錶的倒影，因此被抓包。2020年時，基里爾又被發現配戴一款價值1.6萬美元的手錶。
相較於前述兩名俄羅斯名錶玩家，馬克宏的手錶似乎相形見絀。上個月，馬克宏在電視節目中談論養老金改革，被發現手上戴了名錶，他立刻將手伸到桌底下將手錶脫下。據悉這款手錶高達8萬歐元，但法國媒體隨後報導指出，這款手錶訂價約2400歐元，並稱馬克宏因為在廣播中將手錶輕敲桌子，造成噪音，才會取下來。
不過波蘭政治人物卻因為名錶面臨麻煩。前總理圖斯克（Donald Tusk）的一位親密盟友、前交通部長諾瓦克（Sławomir Nowak）對昂貴名錶情有獨鍾，像是宇舶錶 (Hublot) 和雅典錶 (Ulysse Nardin) 等瑞士品牌。但他被前檢察官指控未申報一塊價值5000歐元的手錶而觸犯法律，也因此被迫辭職。隨後諾瓦克政治路途開始下坡，2020 年，當時在烏克蘭交通局工作的諾瓦克因涉嫌腐敗、領導組織犯罪集團和涉嫌洗錢，遭波蘭當局逮捕。