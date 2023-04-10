全聯搶客推「銅板價」！絲瓜10元、蘋果1元 激省DM曝光
銅板價小確幸又來了！近兩年疫情改變消費習慣，全聯積極布局生鮮雜貨外送版圖，除推出自營的「全聯小時達」外送平台，也和Uber Eats、foodpanda合作，目前擴至全台將近600家都可提供外送服務。今（10）起首度推出Uber One會員專屬優惠，用超殺價格吸引民眾下單，包括牛蕃茄、絲瓜10元，金針菇、蘋果全部1元，激省優惠一次看。
記者黃韻文/綜合報導
全聯表示，目前超過5千項商品上架「全聯小時達」，並主打線上線下同價，等於消費者不用出門，最快30分鐘就能在家收到生鮮、零食飲料。除了持續優化外送服務，「全聯小時達」這次也和Uber Eats合作，首度推出Uber One會員專屬的「週週銅板價」，即日起至6月底，每周精選一款1、10、19元的人氣商品，Uber One會員可透過App下單採買。
銅板價激省DM曝光，4月有牛心蕃茄10元、小黃瓜10元、筊白筍10元、絲瓜10元；5月有美國甜橙10元、旗山香蕉10元、紐西蘭蘋果1元、金針菇1元；6月祭出玉米筍10元、沙拉雞胸19元、油切綠茶1元、鹼性水1元，每位會員於一筆訂單中限購一樣優惠商品。
foodpanda也有生鮮雜貨優惠，4月優惠碼懶人包一次看，以下優惠碼每人可用1次。
◾4月30日前訂購生鮮雜貨滿599元，輸碼「購物的人」享8.5折，最高折300元。
◾4月30日前訂購生鮮雜貨滿1299元，輸碼「逛街的人」享8折，最高折500元。
◾4月7日前訂購生鮮雜貨傳統市場、精選超市滿699元，輸碼「吃潤餅的人」享 7.9 折，最高折250元。
◾4月7日前訂購統一超商滿269元，輸碼「了不七的人」享7.9折，最高折100元。