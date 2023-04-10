颱風沒生成就陣亡？鄭明典曝「遇到殺手」：梅雨季再觀察
中央氣象局表示，本週台灣各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，不過菲律賓東方海面持續發展的熱帶擾動受到各界關注，局長鄭明典表示，今日熱帶擾動的對流有稍微往中心靠攏，表示強度有稍微增強，不過由於受到太平洋春季的環境限制，這個熱帶擾動最多只能發展到「熱帶性低氣壓」的邊緣，想成為今年首號颱風「珊瑚」，機率相當渺茫，不過在梅雨季期間，菲律賓東方仍有對流雲系會發展，不排除「珊瑚」會在那時候生成，不過距離台灣較遙遠，也不必過度擔憂。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今早在個人臉書表示，菲律賓附近海面的熱帶擾動「有點旋轉特徵！菲律賓東方海面的雲團，開始有比教清晰的旋轉特徵了，但是它持續發展的條件並不充足」，鄭明典進一步指出，由於春季風速與風向的變化較於劇烈，導致太平洋海面上方的垂直風切較強，對該雲團的發展限制非常大。
鄭明典強調，從近期觀測來看，前幾日雲團並無明顯增強趨勢，但今日對流有往中心靠攏，表示它略為增強，不過受到春季系統變化快速和垂直風切影響，成為颱風的機率低，且就算升級為熱帶性低氣壓，強度也只會達到邊緣而已，今年首號颱風還要再等等。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明也直言，「低壓擾動有逐漸弱掉的趨勢，這是這季節的特性，還是建議以後有熱帶性低氣壓生成再來關注會更好一點」。不過鄭明典補充，後續氣候觀測點還是梅雨季的到來，「當然梅雨季不也排除會有颱風生成，尤其菲律賓東方又有新的對流雲系有可能持續發展，不過距離台灣遙遠，屆時變為颱風，對台灣影響也有限，只能說颱風的季節真的還沒到。」