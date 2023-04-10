蔡英文、馬英九出訪最新民調　江啟臣：民眾皆給正面評價

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該報告指出，兩人在評價上幾乎沒有差異，也都給予超過5分正面評價，綠營支持者給蔡英文7.72分（給予馬英九3.59分）、藍營支持者給予馬英九7.49分（給予蔡英文4.41分），無政黨傾向者則分別給予兩人5.57分與5.75分。
報告同時針對美中台關係調查，結果顯示61.0%民眾同意台灣是「美中角力」的棋子、41.9%則認為台灣角色最關鍵。根據交叉結果，綠營支持者66.8%不認同「台灣是美中角力的棋子」，藍營支持者 80.9%同意「台灣是美中角力的棋子」，民眾黨支持者與無政黨支持者， 也持同樣的看法。
報告說明，綠營支持者41.4%認為，美國是台海和平穩定最關鍵的角色，但藍營支持者46.9%認為台灣才是台海和平穩定最關鍵的角色，民眾黨支持者與無政黨支持者，也持同樣的看法。在這個問題上，沒有年齡層的差異，不同年齡層都認為，台灣才是台海和平穩定最關鍵的角色。
此外，對於兩岸交流對話，報告結果則顯示62.3%民眾，認為兩岸交流對台灣安全有保障、48.8%民眾支持「九二共識」作為兩岸對話交流基礎、53.4%民眾支持憲法九二」作為兩岸對話交流基礎。
據交叉結果，綠營支持者51.3%認為「兩岸完全不要交流對台灣安全才有保障」，28.8%綠營支持者則持不同看法，藍營支持者、民眾黨支持者以及無政黨傾向者則都主張，「兩岸應該要多交流對台灣安全才有保障。」
針對民調結果，江啟臣表示，兩岸與國際都是生存兩大命脈，可惜台灣內部仍出現藍綠，或政黨意識形態、路線選擇的對立，在國家定位上嚴重打轉，每每選舉時更被當成操弄議題。
江啟臣指出，應把中華民國當成最大公約數，若內部能達成最大共識，就不需再為國家定位有所分歧與對立，若台灣內部最大共識就是中華民國，才能一致對外做很多事情，盼透過民主、投票一次一次鞏固國家認同基礎。
此份調查為啟思民本基金會4月7日至8日在網路進行調查，以Facebook廣告發送問卷，有效樣本1088份，抽樣誤差在95%信心水準下，正負3.0%內。