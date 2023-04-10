Jisoo《Flower》太洗腦！網上萌寵全開花 牠慘被正骨
不一起跟著節奏開個花嗎？南韓女天團BLACKPINK成員Jisoo3月31日推出專輯《ME》，主打歌《꽃（FLOWER）》MV上線不到半天就突破1700萬次點閱，可見其熱度。這股風潮也吹進寵物圈，網路上不少粉絲便帶著自家萌寵一起跳「開花舞」，而飼主跳得開心，寵物們的臉色卻各有表現，今天就整理出三位飼主與萌寵的表演，一起來欣賞吧！
記者李惠婷/綜合報導
第一位舞者是狗狗「豬皮」，畫面中能看到媽媽那雙代表著花瓣的手包著豬皮的頭，盛開後隨著音樂順時鐘移動，而豬皮的臉蛋也在這時被上、下扯動，看起來頗為猙獰，被網友們戲稱「這是整骨吧」。飼主表示豬皮非常配合，因為拍完拿到一堆零食，當上傳該支影片時牠還蹲在零食櫃子旁等拍第二支。
第二位舞者是貓咪「電電」，飼主開花手勢相同，可這位舞者相較上一位的表情就顯得非常不情願，主人表示貓貓心裡一定在想「媽媽這麼做一定有她的道理」，網友見文搖頭，認為電電真實的心聲是「媽媽這樣做一定有她的大病」。
最後一位舞者則是鸚鵡「螃螃」，飼主是三位之中手勢最為輕柔的，而螃螃雖然一臉茫然，搞不懂飼主究竟在玩什麼把戲，但仍是站穩腳步、高舉腦袋配合動作，相當乖巧。