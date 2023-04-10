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李坤城癌逝！5對「爺孫戀」修成正果　差60歲是彼此初戀

▲知名音樂人李坤城8日因大腸癌病逝，「爺孫戀」畫下句點。李坤城在人生最後的時光中，仍達成與女友林靖恩完婚的約定。（圖／翻攝自林靖恩臉書,2015.6.12）
▲知名音樂人李坤城8日因大腸癌病逝，「爺孫戀」畫下句點。李坤城在人生最後的時光中，仍達成與女友林靖恩完婚的約定。（圖／翻攝自林靖恩臉書,2015.6.12）

記者徐銘穗/綜合報導

知名音樂人李坤城8日因大腸癌病逝，享壽66歲。而在李坤城最後對抗病魔的211天中，小他40歲的女友林靖恩，仍毅然決然地穿上隔離衣，嫁給當時躺在病床上插管的李坤城，2人長跑10年的愛情最終修成正果。《NOWnews今日新聞》整理5對和李坤城與林靖恩同樣修成正果的「爺孫戀」，一同見證這些跨越年齡差距的愛情。

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📌楊振寧、翁帆：年齡差54歲
中國科學院院士、諾貝爾物理學獎得主、北京清華大學高等研究中心名譽院長、教授楊振寧，於2004年與小他54歲的翁帆結婚。去年楊振寧生日時，有網友曝光了楊振寧「百歲宴」的畫面，從影片截圖中可以看到，楊振寧身旁正是小他54歲、攜手將近20年的妻子翁帆，兩人相伴畫面令人稱羨。

▲楊振寧（中）百歲宴畫面曝光，身旁正是小他54歲的妻子翁帆（右）。（圖／取自鳳凰網）
▲楊振寧（中）百歲宴畫面曝光，身旁正是小他54歲的妻子翁帆（右）。（圖／取自鳳凰網）
📌丹尼斯奎德、蘿拉薩瓦：年齡差40歲
69歲好萊塢男星丹尼斯奎德（Dennis Quaid）因演出電影《天生一對》、《明天過後》走紅，歷經3次離婚後，2020年祕密與小他40歲的女博士生蘿拉薩瓦（Laura Savoie）結婚。奎德和蘿拉在一次商務活動中相識，並於2019年5月開始約會。蘿拉比奎德的演員長子傑克奎德年紀還小。

▲尼斯奎德2020年祕密與小他40歲的蘿拉薩瓦（Laura Savoie）結婚，妻子比他長子傑克奎德年紀還小。（圖／翻攝Dennis Quaid臉書）
▲尼斯奎德2020年祕密與小他40歲的蘿拉薩瓦（Laura Savoie）結婚，妻子比他長子傑克奎德年紀還小。（圖／翻攝Dennis Quaid臉書）
📌玉順子、田東基：年齡差37歲
南韓76歲的玉順子（옥순자）和39歲田東基（전동기），兩人在2020年8月開始經營「親密的夫妻（다정한부부）」YouTube頻道，內容以兩人吃播為主，平均每支影片觀看數都破萬，頻道至今有5.19萬名訂閱者。兩人因年齡差37歲的「嬤孫戀」備受矚目，一度被質疑造假，但兩人先前稱因缺乏經濟基礎，一開始只有同居沒有結婚，直到去年10月他們秀出結婚證書，終於開心宣布正式完婚。

▲南韓相差37歲的「嬤孫戀」玉順子與田東基，去年10月在影片中秀出結婚證書，宣布正式完婚。（圖／翻攝a loving couple YouTube）
▲南韓相差37歲的「嬤孫戀」玉順子與田東基，去年10月在影片中秀出結婚證書，宣布正式完婚。（圖／翻攝a loving couple YouTube）
📌拉什得、哈莉瑪：年齡差60歲
菲律賓79歲的退休農夫拉什得（Rashed Mangacop），去年迎娶小他60歲的哈莉瑪（Halima Abdullah）。《鏡報》報導，2人都是彼此的初戀，相遇後立刻一見鍾情，旋即展開熱戀，愛情長跑3年後總算修成正果，決定相伴餘生。這段相差60歲的「爺孫戀」曝光後，立刻躍上當地媒體頭條，也引起網友熱議。

▲拉什得和小他60歲的哈莉瑪2人都是彼此的初戀，相遇後立刻一見鍾情，交往3年後結婚。（圖／截自YouTube《 Tribun Manado Official》）
▲拉什得和小他60歲的哈莉瑪2人都是彼此的初戀，相遇後立刻一見鍾情，交往3年後結婚。（圖／截自YouTube《 Tribun Manado Official》）
📌梅鐸、鄧文迪：年齡差37歲
高齡92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），上月接受旗下媒體《紐約郵報》訪問時宣布，他將第5度步上紅毯，與小自己26歲的女友(Ann Lesley Smith)於今年夏季末期時結婚，並聲稱將會是他最後一次結婚。但《浮華世界》(Vanity Fair)雜誌4日引述親近梅鐸的人士報導，婚禮計畫已突然取消。

梅鐸4次婚姻中，第3任妻子則是華裔的鄧文迪，兩人年齡相差37歲，兩人結褵14年，育有2女，於2013年離婚。梅鐸的第4任妻子則是小他26歲的前超模潔芮霍爾（Jelly Hall）。

▲高齡92歲的媒體大亨梅鐸（右）上月稱將第5度步上紅毯，取小他26歲的女友。梅鐸4任婚姻中以小他37歲的鄧文迪（左）最為知名。（圖／取自Twitter@M_Tex）
▲高齡92歲的媒體大亨梅鐸（右）上月稱將第5度步上紅毯，而他先前4任婚姻中以小他37歲的鄧文迪（左）最為知名。（圖／取自[email protected]_Tex）

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