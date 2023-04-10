快訊／李坤城「爺孫戀」滿10周年！今傳逝世　享年66歲

林俊傑爆投資「賠9成」曬皮夾回應！粉絲怒：替周董擋槍

▲林俊傑遭爆投資慘賠9成，對此，他也親自曬出皮夾照幽默回應了。（圖／JFJ Productions提供）
▲林俊傑遭爆投資慘賠9成，對此，他也親自曬出皮夾照幽默回應了。（圖／JFJ Productions提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

金曲歌王林俊傑去年跟上元宇宙熱潮，砸下12.3萬美元（約新台幣377.6萬元）在全球最大元宇宙地產銷售平台Decentraland購買3塊虛擬地產，豈料近日傳出平台交易價格暴跌，讓他狂虧91％，慘賠新台幣343萬元，甚至登上微博熱搜，對此，他昨（9）日也曬出「皮夾照」幽默回應，不過仍有不少粉絲相當不滿，懷疑是有人刻意操作，目的則是為了替天王周杰倫前兩日的賭博熱搜擋槍、背鍋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林俊傑邀請MIRROR擔任嘉賓，原本以為是全員上陣。（圖／翻攝自林俊傑IG）
▲林俊傑投資12.3萬美元在Decentraland購買3塊虛擬地產。（圖／翻攝自林俊傑IG）
根據《中國證券報》報導，Decentraland近日成交中位數下跌9成，使林俊傑投資的土地也跟著縮水，價值僅剩1萬美金（約新台幣30.4萬元），等於虧損約新台幣343萬元，雖然對林俊傑來說損失可能不大，不過「林俊傑買虛擬地產浮虧91%」仍登上微博熱搜，甚至還有中國博主直言：「21年的時候就說了元宇宙就是徹頭徹尾的資本概念，基本粒子就是傻子和騙子，林俊傑這樣的巨星是有錢的，隨便虧都行，可是普通人呢，就徹頭徹尾的被割沒了。」引起熱議。

事實上，林俊傑一直都是加密貨幣大戶，持有Azuki、BAYC等多項藍籌NFT，甚至將推特自介改成「jjlin.eth」；去年7月他更宣布加入加密貨幣社群「ARC」，與兩位新加坡富二代成為ARC的共同創辦人。他2022年11月搭上元宇宙熱潮，投資12.3萬美元在Decentraland購買3塊虛擬地產，當時還在個人社群號召：「誰和我在一起？」讓不少人搭上元宇宙風潮，不過由於全球經濟面臨通膨、升息等問題，熱度逐漸退燒，根據元宇宙土地分析平台WeMeta顯示，林俊傑當時買下的虛擬地產目前僅剩1萬美元的價值。

▲林俊傑日前已經唱了7場北美巡演。（圖／JFJ Productions提供）
▲林俊傑遭爆慘賠新台幣343萬元。（圖／JFJ Productions提供）
對此，林俊傑也親自發聲，甚至還PO出空皮夾照，開玩笑表示：「聽說最近很多人想幫我理財。」幽默自嘲，還加上一個笑到哭遮著臉的表情符號，對於虧損似乎不是很在乎，讓網友們紛紛留言：「笑死了」、「JJ：要不是你們提醒，我都忘了那點錢」、「不過丟了一個玩具，有什麼好說的」、「真的沒差」、「好像很還好」、「JJ太幽默了。」

▲遭爆投資慘賠九成，林俊傑也親自發聲，甚至還PO出皮夾照幽默自嘲。（圖／翻攝自微博）
▲遭爆投資慘賠九成，林俊傑也親自發聲，甚至還PO出皮夾照幽默自嘲。（圖／翻攝自微博）
然而，仍有不少林俊傑粉絲將矛頭指向周杰倫，認為林俊傑投資賠錢是「買黑熱搜」陰謀論，「林俊傑是職業替你家背鍋的嗎？自己昨天被曝賭博輸了一個億，公司三次上市失敗，今天就給林俊傑買黑熱搜？」原來周董先前也曾上過微博熱搜，還被傳出到新加坡舉辦演唱會期間，於短短2小時內輸掉1億台幣，不過後來證實為2010年的舊聞，當時周董承認有去賭場，但只是想放鬆心情，並且否認輸掉1億元。

▲周杰倫專輯奪下2022年IFPI（國際唱片協會）全球專輯暢銷榜冠軍，對此，他也表示有點超出想像。（圖／翻攝自IG＠ifpi_org）
▲微博網友們認為林俊傑在替周杰倫背鍋。（圖／翻攝自IG＠ifpi_org）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

爺孫戀李坤城過世！林靖恩曾被轟「世紀不孝女」認已結婚

李坤城ICU插管娶小40歲妻子！爺孫戀「結婚原因」超現實

趙正平搭高鐵被偷拍！「斜眼怒瞪」準備爆氣　結局笑慘了

《黑暗榮耀》童年崔惠程無罩激凸！大尺度真相曝光了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀