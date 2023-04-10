林俊傑爆投資「賠9成」曬皮夾回應！粉絲怒：替周董擋槍

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事實上，林俊傑一直都是加密貨幣大戶，持有Azuki、BAYC等多項藍籌NFT，甚至將推特自介改成「jjlin.eth」；去年7月他更宣布加入加密貨幣社群「ARC」，與兩位新加坡富二代成為ARC的共同創辦人。他2022年11月搭上元宇宙熱潮，投資12.3萬美元在Decentraland購買3塊虛擬地產，當時還在個人社群號召：「誰和我在一起？」讓不少人搭上元宇宙風潮，不過由於全球經濟面臨通膨、升息等問題，熱度逐漸退燒，根據元宇宙土地分析平台WeMeta顯示，林俊傑當時買下的虛擬地產目前僅剩1萬美元的價值。
對此，林俊傑也親自發聲，甚至還PO出空皮夾照，開玩笑表示：「聽說最近很多人想幫我理財。」幽默自嘲，還加上一個笑到哭遮著臉的表情符號，對於虧損似乎不是很在乎，讓網友們紛紛留言：「笑死了」、「JJ：要不是你們提醒，我都忘了那點錢」、「不過丟了一個玩具，有什麼好說的」、「真的沒差」、「好像很還好」、「JJ太幽默了。」
然而，仍有不少林俊傑粉絲將矛頭指向周杰倫，認為林俊傑投資賠錢是「買黑熱搜」陰謀論，「林俊傑是職業替你家背鍋的嗎？自己昨天被曝賭博輸了一個億，公司三次上市失敗，今天就給林俊傑買黑熱搜？」原來周董先前也曾上過微博熱搜，還被傳出到新加坡舉辦演唱會期間，於短短2小時內輸掉1億台幣，不過後來證實為2010年的舊聞，當時周董承認有去賭場，但只是想放鬆心情，並且否認輸掉1億元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。