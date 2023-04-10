影／大讚台灣這水果！波蘭網紅攜女拜師台灣果醬男孩

我是廣告 請繼續往下閱讀
果醬男孩帶著安德及Natalia從白河傳統市場採買水果開始，又到了一位在台南當地得到傑出青年獎的果農楊家銘果園中，現採最新鮮的燈籠果，由於果園旁剛巧有養雞，在這正值雞蛋緊缺的當頭， Natalia竟然可以親身體驗自己到雞舍拾蛋的農家趣。在與果醬男孩言談過程當中安德才知道，原來林韡勳堅持返鄉回饋故里的動力，除了是留住記憶中阿嬤的味道以外，就是希望能幫助這群一樣為了理想在家鄉辛勤工作的果農，讓他們因為現在消費者在購買時相當在意水果外表漂不漂亮，外表不是那麼好看的果子也能夠有效的運用不造成食物的浪費。
安德認為，果醬男孩能夠得到英國的大獎是相當不容易的，因為英國人每天的生活都離不開果醬，因此能夠得到他們的肯定、代表林韡勳果醬第一名的稱號絕對是實至名歸。果醬男孩跟安德說到，自己原本一開始是在台中工作，但因為空氣的問題讓他過敏嚴重因而決定回到台南新營家鄉，此時遇上台南市政府將閒置的新營舊警察宿舍改建為｢辻間創生聚落｣，並招募「地方教育X創生未來」地方青年創業團隊進駐，讓他覺得和自己的理念相符，進而來到了這個能夠扶植地方產業並創造地方共生的聚落，成立了自己的工作室，才真正開創了他與果醬美好的終身緣分。
安德在林韡勳的「雖然不大但是五臟俱全」的工作室裡，分享了波蘭家中媽媽傳承下來的手作蘋果鬆餅食譜給韡勳，果醬男孩也分享了製作果醬新鮮好吃的秘訣，雙方展開了波台私房食譜的大交流，這兩者結合的成果就是好吃到讓Natalia停不下嘴。這一整天在台南的體驗中，除了認識了果醬男孩和青農家銘以外，安德也有了特別的感悟：「與其幫別人圓夢，更該幫自己實現夢想！台南就像一罐果醬，充滿了熱情與認真向上的人，處處都是耐人回味無窮的風情，而這個精神也會一代代的傳承下去。」
｜外國人在台灣之安德鏡頭下的世界｜
YOUTUBE頻道：https://youtu.be/dn4uu_TCBuY
FB：https://www.facebook.com/ForeignerInTaiwan?locale=zh_TW