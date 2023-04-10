中國持續模擬攻擊「外國軍事目標」　路透：台灣不是唯一

影／大讚台灣這水果！波蘭網紅攜女拜師台灣果醬男孩

▲安德及女兒Natalia來學習製作果醬。（圖／外國人在台灣之安德鏡頭下的世界提供）
▲安德及女兒Natalia來學習製作果醬。（圖／外國人在台灣之安德鏡頭下的世界提供）

記者賴正琳／綜合報導

來自波蘭的網紅攝影師安德，前來台南的白河傳統市場，探訪當地特色美食。安德經常在頻道中帶著可愛的波台混血女兒Natalia全台到處走跳，並分享一個外國人如何深受台灣吸引，還有育兒經驗、以及來到這片土地以後就離不開台灣的感受，種種特殊題材所拍攝的影片引起許多國內外網友的喜愛及追蹤。

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由於波蘭與台灣一樣是個水果豐饒的地方，家家戶戶都習慣將季節性的水果做成果醬保存起來食用，每個波蘭媽媽也都有獨門私房傳家果醬食譜，這次安德在朋友介紹下得知台南有一位做果醬獲得無數國際獎項的果醬男孩，身為從小吃傳統手作果醬長大、對果醬有特殊情感的波蘭人，他也希望Natalia從小就有機會向金牌老師學學如何製作果醬，並看看果醬男孩林韡勳是如何將台灣的水果變成世界的金牌果醬大師。

▲果醬男孩林韡勳與網紅合影。（圖／外國人在台灣之安德鏡頭下的世界提供）
▲果醬男孩林韡勳與網紅合影。（圖／外國人在台灣之安德鏡頭下的世界提供）
果醬男孩帶著安德及Natalia從白河傳統市場採買水果開始，又到了一位在台南當地得到傑出青年獎的果農楊家銘果園中，現採最新鮮的燈籠果，由於果園旁剛巧有養雞，在這正值雞蛋緊缺的當頭， Natalia竟然可以親身體驗自己到雞舍拾蛋的農家趣。在與果醬男孩言談過程當中安德才知道，原來林韡勳堅持返鄉回饋故里的動力，除了是留住記憶中阿嬤的味道以外，就是希望能幫助這群一樣為了理想在家鄉辛勤工作的果農，讓他們因為現在消費者在購買時相當在意水果外表漂不漂亮，外表不是那麼好看的果子也能夠有效的運用不造成食物的浪費。

▲Natalia認真製作果醬。（圖／外國人在台灣之安德鏡頭下的世界提供）
▲Natalia認真製作果醬。（圖／外國人在台灣之安德鏡頭下的世界提供）
安德認為，果醬男孩能夠得到英國的大獎是相當不容易的，因為英國人每天的生活都離不開果醬，因此能夠得到他們的肯定、代表林韡勳果醬第一名的稱號絕對是實至名歸。果醬男孩跟安德說到，自己原本一開始是在台中工作，但因為空氣的問題讓他過敏嚴重因而決定回到台南新營家鄉，此時遇上台南市政府將閒置的新營舊警察宿舍改建為｢辻間創生聚落｣，並招募「地方教育X創生未來」地方青年創業團隊進駐，讓他覺得和自己的理念相符，進而來到了這個能夠扶植地方產業並創造地方共生的聚落，成立了自己的工作室，才真正開創了他與果醬美好的終身緣分。

▲雙方展開了波台私房食譜的大交流。（圖／外國人在台灣之安德鏡頭下的世界提供）
▲雙方展開了波台私房食譜的大交流。（圖／外國人在台灣之安德鏡頭下的世界提供）
安德在林韡勳的「雖然不大但是五臟俱全」的工作室裡，分享了波蘭家中媽媽傳承下來的手作蘋果鬆餅食譜給韡勳，果醬男孩也分享了製作果醬新鮮好吃的秘訣，雙方展開了波台私房食譜的大交流，這兩者結合的成果就是好吃到讓Natalia停不下嘴。這一整天在台南的體驗中，除了認識了果醬男孩和青農家銘以外，安德也有了特別的感悟：「與其幫別人圓夢，更該幫自己實現夢想！台南就像一罐果醬，充滿了熱情與認真向上的人，處處都是耐人回味無窮的風情，而這個精神也會一代代的傳承下去。」

外國人在台灣之安德鏡頭下的世界

YOUTUBE頻道：https://youtu.be/dn4uu_TCBuY

FB：https://www.facebook.com/ForeignerInTaiwan?locale=zh_TW

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