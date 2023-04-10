BLACKPINK Jisoo喝醉失控模樣公開！吞報紙:鹹鹹的很好吃
南韓女天團BLACKPINK成員Jisoo近期因發新專輯《ME》而展開一連串宣傳，她作客知名網路節目《雖然沒準備什麼菜》，卻在主持人李泳知家裡喝醉，吐露幼時喜歡吃報紙、色紙，後來因為舔了紙巾，發現味道「很難吃」才戒掉此習慣。
記者陳雅蘭/綜合報導
《雖然沒準備什麼菜》主打在李泳知家輕鬆喝酒、聊天、吃零食，加上李泳知率真不做作的個性，許多藝人只要一上此節目，必定放下偶像包袱「什麼都願意聊」；這次Jisoo作客，喝了一口李泳知特地準備的酒後話匣子大開，甚至連「BLACKPINK不合傳聞」都大方回應。
節目中，李泳知喝完酒後表示很難喝「有貼紙的味道」，笑翻Jisoo疑惑：「妳吃過貼紙？」Jisoo隨後爆料幼稚園摺色紙時「習慣舔紙」，但覺得不好吃，回家後看到報紙就拿來吃，意外發現「報紙鹹鹹的，還滿好吃的」，最後Jisoo是因為又吃了紙巾，覺得太難吃，才成功戒掉吃紙的習慣，女神發言嚇壞李泳知。
Jisoo最後微微喝醉，吸了氦氣氣球便開始唱歌、唸Rap，甚至對於「BLACKPINK不合傳聞」，她也大笑回應，表示成員都知道這些謠言，每當看到新聞全體都會大笑，一起吐槽對方「她們意思是我在警告妳，妳小心點耶！」、「妳看妳都不發文，才會傳出不合啊」、「妳幹嘛不幫我宣傳專輯啦」，Jisoo證實BLACKPINK並非感情不好，反而因為謠言讓彼此感情更堅定。