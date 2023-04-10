首起「假基地台」詐騙！盜刷信用卡買金飾 12嫌遭逮起訴
詐騙集團招數日新月異，3個月內就有30多民眾報案稱接獲電信公司、銀行釣魚簡訊，信用卡因此被盜刷，警方成立專案小組追查，發現一名30歲郭姓嫌犯，自大陸地區將偽造基地台機器輸入台灣，並承租自小客車載運偽造基地台，大量傳送釣魚簡訊「etag帳單自動扣款失敗」盜取信用卡資訊及驗證碼，去（2022）年11月中旬將涉案人等逮捕歸案，今（10）日全案偵結，檢方依組織犯罪防制條例、行使偽造準私文書罪、加重詐欺得利等罪嫌，對涉案12人提起公訴。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，雲林地檢署接獲情資稱有多位民眾的信用卡遭到盜刷，遂籌組專案小組擴大偵辦，經查後發現郭嫌假冒遠通電收ETC，謊稱「etag帳單自動扣款失敗」、以及玉山銀行釣魚簡訊，讓民眾收到後信以為真，登入偽冒的網路頁面後輸入信用卡資料，藉以取得信用卡資訊及驗證碼，郭嫌則在得手資料後，就在詐騙集團群組中張貼被害人信用卡資訊，再由集團中的盜刷手黃嫌等11人，將信用卡資訊綁定在行動電話內之刷卡軟體，再至各大賣場盜刷金飾、3C產品等物，總財損達300多萬元。
雲林縣警局虎尾分局、刑事局、士林分局等專案小組成員，與電信業者合作掌握偵測技術，在台北捷運中山站前，查獲郭嫌開車發送釣魚簡訊，查扣假基地台設備及天線，此為國內首件犯罪手法，並陸續將涉案的郭嫌、盜刷手12人等逮捕，訊後認為涉犯詐欺等罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向雲林地院聲請羈押獲准，全案今偵結，依法提起公訴。
雲檢指出，掃蕩詐欺集團是政府持續貫徹的政策，近年來政府已修法加重其罰責，電信詐欺犯罪不僅侵害被害人有形之財產，更在無形中侵害人際社會及金融交易秩序間之信賴，所生危害實難單以金錢估算，而該類犯罪經常跨國實施犯行，詐騙對象廣佈各地，本署將秉持維護人民財產安全之信念積極偵辦追訴該類犯罪，以維護社會治安。