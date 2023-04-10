澎恰恰新搞頭！賣泡菜還債6千萬　兒當擔保人躲不掉

澎恰恰2020年宣布破產、欠下2億多債務，在金主好友林秉文的協助下，接代言、努力工作還債，去年也宣布1.6億債務歸零，僅剩1500萬私人借貸。不過曾誓言去年底會還完的澎恰恰，日前又改口債務增加到6000萬，他今（10）日為自創泡菜品牌「恰恰好」出席活動時，也解釋背後原因，還透露兒子皮皮已簽下擔保單，所以對方無法拋棄繼承。
記者侯家瑜/台北報導
澎恰恰這次創業，推出泡菜品牌，一罐約600克369元，飛魚卵口味則是399元，被問到本身投入多少資金？他笑回：「投錢進去？我有錢嗎？」表示將自己設定在代言人、研發的角色，認為投資不分形式，目前最高一天的銷售額有10多萬，希望未來月銷售額可達到200萬，也感謝一些圈內好友力挺，包括高山峰、黃鐙輝等。澎恰恰不斷呼籲不要因為「同情心」來購買，而是真心喜歡產品的口感、味道，再來支持，要大家就當作一般產品，也坦言會以食品為出發點創業，是因為自己對吃滿講究、會下廚，「整個團隊10多人，產品研發8個月左右，我們很堅持它的味道、品管，每一批貨，吃起來味道要一致，我也會不定時去抽查。」
澎恰恰坦言債務增加數字會暴增，是因為有些當初「沒登記」的債主，突然跳出來逼債，也透露在去年11月、經營泡菜事業的過程中，有債主突然找上門，「大概欠他75萬，還算小數目，我只跟他說我不會跑路，請讓我好好做生意，但還好我們都沒有惡言相向。」澎恰恰感謝扛下「負二代」一職的兒子皮皮，一直在身邊陪他奮戰，也提到對方曾說重話「你再鬧，我就跟你切割」，不過他坦言兒子已當作他的擔保人，擔保金額是2000萬，所以對方無法拋棄繼承，也表示現在能替兒子做的事，就是幫他找老婆，「我怕女方會介意我債務的問題，所以不放心和皮皮交往，雖然目前沒有耳聞這種事，但我還是會擔心。」澎恰恰透露現在住在皮皮的房子，與前妻已經離婚、分居一陣子。