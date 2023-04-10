連2減！台積電3月營收月減10.9% 為近17個月低點
台積電今（10）日公佈2023年3月合併營收約為新台幣1454.08萬元，較上月減少了10.9%，也較去年同期減少了15.4%，為連2個月月減，也是近17個月低點。累計2023年第一季、1至3月營收約為台幣5086.33億元，較去年同期增加了3.6%，仍為歷年同期新高。
記者許家禎／台北報導
台積電2023年3月合併營收約為新台幣1454.08萬元，較上月1631.74億元減少了10.9%，也較去年同期的1719.67億元減少了15.4%。累計2023年1至3月營收約為台幣5086.33億元，季減18.7%，但較去年同期的4910.76億元增加了3.6%，仍為歷年同期新高。
受終端需求疲弱加上客戶庫存調整與稼動率下滑等影響，台積電之前預估第一季營收約167億美元至175億美元，並未提供新台幣計算營收的財測。但當時台積電是以新台幣兌美元平均30.7元計算，第一季毛利率目標約53.5%至55.5%，營業利益率目標41.5%至43.5%。
若以新台幣兌美元平均30.7元，計算第一季營收167億美元至175億美元，約為5095.2至5372.5億元，而台積電實際第一季新台幣營收為5086.33億元，外界認為此次台積電季營收未達低標，但也有法人認為台積電當初未公布以台幣計算的營收，換算下來可能是剛好達低標。
台積電將在4月20日舉行法說會，屆時第一季獲利與第二季財測將是市場關注焦點，另外台積電對美國晶片法部分內容無法接受，目前溝通進度，以及對人工智慧生成內容（AIGC）看法，海外建廠包括歐洲，以及3奈米以下先進製程布局，還有資本支出也是法人留意的重點。