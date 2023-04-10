吳耀漢不甩35億身價拍戲！驚人片酬曝光：一部戲買一棟房
香港資深演員吳耀漢，由家人證實已於昨（9）日晚間病逝，享壽83歲，也讓不少影迷震驚不已。事實上，富二代出身的吳耀漢，身價高達35億元，即便是電影的黃金配角，但他人氣完全不輸當紅男主角，片酬也是高得嚇人，光是80年代，他拍一部戲就能買一棟房子。
記者詹鎰睿/綜合報導
吳耀漢的父親是香港九龍巴士以及九龍殯儀館的創辦人，身為富二代的他，從小就有35億元的身價，但他仍熱衷演戲，選擇腳踏實地完成夢想，曾飛到英國留學專研戲劇，過著一邊打工、一邊拍戲的生活，也參與過BBC劇集，可惜星路不順，直到70年代，吳耀漢才帶著太太與女兒回到香港經營髮廊，最終在女星金燕玲的介紹下重回影業。
起初，吳耀漢不僅創立先鋒影業公司，還身兼演員和製作人，靠著突出的喜劇天分，廣受大批影迷喜愛，其中就屬80年代的福星系列，與洪金寶、馮淬帆、秦祥林、苗僑偉、曾志偉和岑建勳組成的「五福星」紅遍兩岸三地，也使吳耀漢攀上演藝顛峰，還獲得2次香港電影金像獎提名。
據了解，光是吳耀漢所主持的喜劇整人節目《吳耀漢攪攪震》就成功替亞洲電視賺進500萬元收入，也成為該年度公司最高收視的節目。吳耀漢曾受訪坦言，早在80年代的他，片酬就達到100萬元，手上也擁有2台勞斯萊斯，他說：「當年清水灣、西貢別墅約100萬，我拍一部戲買一棟，全租給了機師。」
不過，隨著年紀漸長，90年代後的吳耀漢過著半退休的生活，偶爾會在電影客串演出，《殭屍》則成為他晚年代表作，但到2019年吳耀漢就證實自己患上腎衰竭，近年來飽受洗腎之苦，他也曾在生日許下願望：「不要太早死。」如今卻離開人間，讓影迷相當不捨。