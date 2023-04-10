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台東辦健走活動　宣傳助移工提升照護技能課程

▲縣長饒慶鈴提到，今年也推出外籍看護工補充訓練，提升移工照護技能。（圖／台東縣政府）
▲縣長饒慶鈴提到，今年也推出外籍看護工補充訓練，提升移工照護技能。（圖／台東縣政府）

記者賴正琳／綜合報導

為歡慶即將到來的五一勞動節，感謝與慰勉勞工對台東經濟付出與貢獻辛勞，台東縣政府與台東縣總工會於昨（9）日在台東森林公園舉辦健走活動，吸引近2千位勞工朋友參加。縣長饒慶鈴提到，勞工朋友是推動台東向前的重要力量，舉辦健走活動及勞工親子嘉年華，讓勞工朋友身心紓壓，今年也推出外籍看護工補充訓練，提升移工照護技能，是全台第二個辦理外籍家庭看護工補充訓練縣市，歡迎有需要的家庭申請。

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活動從當天上午7點30分起在森林公園圓形廣場辦理，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、台東縣總工會理事長蔡富發及理監事、各職業工會理事長、社會處長陳淑蘭、各民代助理等貴賓與會，有氧舞蹈熱舞表演揭開序幕，縣長饒慶鈴表示，感謝每位勞工朋友的辛勞付出，台東才能被看見，過去4年透過開放、整合、創新理念擦亮台東品牌，在「慢經濟、快效率」的施政主軸下，積極推動台東更美好的生活環境，將來也持續努力勇往直前，讓台東超越台東。

近兩年受疫情影響，各地產業受創，縣府持續推動「安心即時上工計畫」等方案協助勞工朋友，自109年來共申請5567個職缺，協助勞工渡過生計難關。此外，縣府積極推動勞工在考試及訓練兩部份，增加各類別職業訓練；去年啟用了「中餐、素食及烘培即測即評考場考照」大樓，與聖母醫院合作辦理照顧服務員考場，讓勞工朋友不需舟車勞頓前往外縣市考試，提升職場勞工技能水準及增加錄取率。

另外，今年在移工方面，縣府推出外籍家庭看護工照護提升補充教育訓練計畫，為全台第二個辦理縣市，安排專業居服員與雙語通譯人員到府指導，透過專業照護技巧指導及諮詢課程，協助新進移工在家中照顧長輩的專業技巧，提升外籍看護工居家照護技能，讓所有長輩得到更專業適切照顧，指導時間依每位被看護者的身體狀況及家庭需求而有不同，進行滾動調整。申請家庭無須負擔任何費用，歡迎有需求民眾可電洽縣府社會處勞工行政科(089-328254轉369李小姐)。

在貴賓致詞環節及熱身操後，由總工會理事長、理監事帶領參加的民眾自活動地點經苗圃、鷺鷥湖，回到圓形廣場進行健走活動，路線約5公里，圓形廣場並有環保愛地球、糖尿病預防、反毒宣導，提倡勞工健康休閒，鼓勵勞工朋友培養運動習慣並放鬆身心。

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