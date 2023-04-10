石頭掃地機器人進化「自動補水」！Ella大讚：幸褔神機

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會中身為代言人的Ella大方分享使用體驗，她提到，因為自己生活很忙碌，希望將更多的時間放在家人或自己身上，「優雅就是要放手，要相信身邊的人，這樣才能讓心思放在自己身上，多出來的時間才能和家人好好相處。」她說「Happy Wife , Happy Life！」打掃狂人的她，對於S8 Pro Ultra的自動上下水功能讓她驚呼「連換水都不用！」且因為經常在不同的地方工作，機器人上面有雙向鏡頭，也能透過掃地機來看看家裡狀況，一解思鄉之苦。
Roborock S8 Pro Ultra全新「全自動清潔座」加入了45 ˚C雙熱風烘乾：內建兩處熱風烘乾，2小時內快速烘乾主機+基座，特別適合水氣豐沛的台灣，也減少抹布潮濕產生的異味等。拖布清潔升級：加入自動回洗拖布，每分鐘600次來回旋轉刮洗，在清掃過程中和清掃完成以後，自動清洗機器人拖布，完全不沾手。還可自動抬升拖布，在單次清潔中可以將吸塵與拖地分開進行，回充回洗時把主刷、拖布抬起來可避免二次汙染。
基座也強勢升級，加入了自動上下水（選配），連結家中水線，就可自動補清水、換汙水。同時具備自動清潔功能，洗完拖布後會將汙水刮洗至右側抽吸口吸上汙水桶，還有自動補水，清水箱容量3公升，拖地範圍可達90坪。還可自動添加清潔液。
機身部分有獨家升降雙主刷設計，採用雙橡膠主刷、螺旋形設計更耐用，地毯清潔更深層，延續螺旋形設計有可拆式軸承，不易造成毛髮纏結。另有，超音波地毯識別功能，遇到地毯自動抬升拖布進入強力吸塵模式，不用停止清潔也不會弄濕地毯，且加入不吸塵的純靜音拖地功能。