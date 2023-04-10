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石頭掃地機器人進化「自動補水」！Ella大讚：幸褔神機

▲Ella出席石頭科技掃地機器人記者會，會中也大讚新機是幸福神機。(圖／記者周淑萍攝)
▲Ella出席石頭科技掃地機器人記者會，會中也大讚新機是幸福神機。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

Roborock石頭科技今(10)日正式在台推出新款掃地機器人S8 Pro Ultra，功能上持續升級，在全自動清潔基座中的加入45 ˚C雙熱風烘乾，讓使用後的拖布也能保持乾燥，同時首創上下水的清潔基座，連結家中水線後就可自動補清水、換汙水，且導入業界獨家升降雙主刷設計，特價42,888元，選配上下水功能特價45,888元，指定通路限時再享折3,000元，搭配舊機換新機方案，最高再折3,000元。功能強悍，代言人Ella陳嘉樺出席記者會時也大讚：「家庭幸褔神機」

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目前全台市占率最高的掃地機器人品牌石頭科技，根據台灣總代理樂視達統計，於2022年創下突破16億元銷量，並引用國際知名市調機構GFK的數據顯示，Roborock在2022年度市占第一名超過四成，去年雙11期間，銷售更是突破2億，為了持續拓展，今(10)日正式在台推出新機Roborock S8 Pro Ultra。

會中身為代言人的Ella大方分享使用體驗，她提到，因為自己生活很忙碌，希望將更多的時間放在家人或自己身上，「優雅就是要放手，要相信身邊的人，這樣才能讓心思放在自己身上，多出來的時間才能和家人好好相處。」她說「Happy Wife , Happy Life！」打掃狂人的她，對於S8 Pro Ultra的自動上下水功能讓她驚呼「連換水都不用！」且因為經常在不同的地方工作，機器人上面有雙向鏡頭，也能透過掃地機來看看家裡狀況，一解思鄉之苦。

Roborock S8 Pro Ultra全新「全自動清潔座」加入了45 ˚C雙熱風烘乾：內建兩處熱風烘乾，2小時內快速烘乾主機+基座，特別適合水氣豐沛的台灣，也減少抹布潮濕產生的異味等。拖布清潔升級：加入自動回洗拖布，每分鐘600次來回旋轉刮洗，在清掃過程中和清掃完成以後，自動清洗機器人拖布，完全不沾手。還可自動抬升拖布，在單次清潔中可以將吸塵與拖地分開進行，回充回洗時把主刷、拖布抬起來可避免二次汙染。

基座也強勢升級，加入了自動上下水（選配），連結家中水線，就可自動補清水、換汙水。同時具備自動清潔功能，洗完拖布後會將汙水刮洗至右側抽吸口吸上汙水桶，還有自動補水，清水箱容量3公升，拖地範圍可達90坪。還可自動添加清潔液。

機身部分有獨家升降雙主刷設計，採用雙橡膠主刷、螺旋形設計更耐用，地毯清潔更深層，延續螺旋形設計有可拆式軸承，不易造成毛髮纏結。另有，超音波地毯識別功能，遇到地毯自動抬升拖布進入強力吸塵模式，不用停止清潔也不會弄濕地毯，且加入不吸塵的純靜音拖地功能。

▲石頭科技新款掃地機器人。(圖／記者周淑萍攝)
▲石頭科技新款掃地機器人Roborock S8 Pro Ultra，加入多項新功能，雖然售價不便宜，但功能更加強悍，號稱可以徹底解放雙手。(圖／記者周淑萍攝)

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